Concorsi Sicilia, dai Comuni alle Aziende sanitarie: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia: diversi bandi sono ora in scadenze, dunque occorrerà affrettarsi. Di seguito le informazioni principali sulle opportunità all'interno dell'Isola.

Concorsi Sicilia: ultimi giorni per cogliere importanti opportunità lavorative. Diversi bandi, pubblicati sia inGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che in quella della Regione Siciliana, sono attualmente in scadenza. Qui di seguito quelli più interessanti.

Azienda ospedaliera Papardo di Messina

È stato indetto un avviso pubblico volto al conferimento di un incarico, a tempo determinato, di direzione di struttura complessa di Centrale operativa 118, presso l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina. È possibile presentare domanda fino al prossimo 26 dicembre 2021.

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

Tra i concorsi Sicilia, spicca quello relativo all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. In particolare è stato indetto un concorso pubblico, sia per titoli che per esami, volto all’assunzione di 14 posti di dirigente medico delle seguenti discipline:

3 posti per disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

2 posti per disciplina Cardiologia;

1 posto per disciplina Ortopedia e traumatologia;

2 posti per disciplina Radiodiagnostica;

2 posti per disciplina Ostetricia e ginecologia;

1 posto per disciplina Gastroenterologia.

Le assunzioni in questione sono a tempo indeterminato. Anche in questo caso la scadenza riservata alla presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il prossimo 26 dicembre 2021.

I.R.C.C.S. – Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina

Come per l’ultimo dei concorsi Sicilia citato, questo concorso è per titoli ed esami. Si assumono, sempre a tempo indeterminato:

1 dirigente medico di Chirurgia generale;

2 dirigenti di direzionemedicadi presidio ospedaliero;

1 dirigente medico di Microbiologia e virologia;

1 dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;

1 dirigente medico di Radiodiagnostica;

1 dirigente medico di urologia.

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al direttore generale dell’IRCCS, attraverso posta elettronica certificata (PEC) personale all’indirizzo concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it entro e non oltre il prossimo 26 dicembre 2021.

Concorsi Sicilia in scadenza: le assunzioni nei Comuni

All’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 novembre 2021, poi, figurano anche interessanti offerte per assunzioni nei Comuni in Sicilia. Ecco quali:

Comune di Agira : concorso, per esami, a n. 1 posto di assistente sociale;

: concorso, per esami, a n. 1 posto di assistente sociale; Comune di Agira: concorso, per esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo;

concorso, per esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo; Comune di Augusta : concorso, per esami, a n. 2 posti di autista;

: concorso, per esami, a n. 2 posti di autista; Comune di Condrò : concorso, per titoli ed esami e/o prova d’idoneità, a n. 4 posti varie categorie e profili professionali;

: concorso, per titoli ed esami e/o prova d’idoneità, a n. 4 posti varie categorie e profili professionali; Comune di Misilmeri: mobilità esterna in entrata per la copertura di n. 4 posti varie figure professionali, nonché stabilizzazione di n. 8 ASU;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dei seguenti avvisi.