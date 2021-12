Concorso Guardia di Finanza, bando in scadenza: i requisiti

Concorso Guardia di Finanza: pochi giorni alla scadenza del bando per il reclutamento di allievi da destinare al soccorso alpino. Ecco i requisiti.

Concorso Guardia di Finanza: il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 33 Allievi Finanzieri da destinare al Soccorso Alpino, con specializzazione “tecnico di Soccorso Alpino”.

Questo bando di concorso è rivolto a persone in possesso del diploma di scuola superiore, ma attenzione: la scadenza è prevista per il giorno 26 dicembre 2021: per partecipare bisogna dunque affrettarsi. Di seguito tutte le informazioni più importanti al riguardo.

Concorso Guardia di Finanza: i requisiti

Per partecipare al concorso Guardia di Finanza per Allievi Finanzieri, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali, ossia:

Aver compiuto il 18° anno d’età e non superato il giorno di compimento del 26° anno;

e non superato il giorno di compimento del 26° anno; Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Non essere stati imputati o condannati o non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

Essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;

Non essere stati dimessi , per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;

, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di formazione delle Forze armate o di polizia; Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

La selezione

La procedura selettiva del Concorso Guarda di Finanza si espleterà con la valutazione dei titoli e il superamento di alcune prove valutative.

Prova scritta di preselezione, con un questionario a risposta multipla di cultura generale;

Prove di efficienza fisica;

Accertamento dell’idoneità psico-fisica;

Accertamento dell’idoneità attitudinale;

Accertamento dell’idoneità al servizio di Soccorso Alpino.

Scadenza

La domanda di partecipazione al concorso per Allievi finanzieri della Guardia di Finanza deve essere presentata esclusivamente mediante procedura online entro le 12.00 di giorno 26 dicembre 2021 e cioè tra soli 6 giorni