Concorsi Sicilia, Comuni e ospedali assumo: le figure ricercate

Concorsi Sicilia: Comuni e ospedali assumono nuovo personale. Sono diversi i bandi di concorso pubblicati dalle strutture: una lista di tutte le posizioni.

Concorsi Sicilia: due bandi al Comune di Catania

Il Comune di Catania ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione di 130 persone in tutto. Il primo dei due bandi ha come obiettivo l’assunzione di 70 diverse figure professionali: 38 istruttori direttivi tecnici; 17 istruttori direttivi amministrativi; 8 istruttori direttivi contabili; 6 architetti; 1 geologi. Il contratto sarà a tempo pieno e determinato.

Il secondo bando riguarda, invece, l’assunzione di 60 assistenti sociali: anche in questo caso, il contratto offerto è a tempo determinato e pieno.

Concorsi in altri Comuni siciliani

Oltre a quello di Catania, ad assumere sono il Comune di Marsala, che ha pubblicato un bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto da dirigente amministrativo; il Comune di Pollina seleziona, invece, idonei relativamente alle graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del comparto funzioni locali. L’assunzione è relativa a una figura di istruttore direttivo tecnico; infine, il Comune di Spadafora ha pubblicato un bando un concorso per assumere un istruttore direttivo amministrativo contabile.

Ospedale Garibaldi di Catania

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania ha indetto diversi concorsi. Ecco quali sono le opportunità attive al momento:

concorso per la copertura di 10 posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica;

concorso per la copertura di diversi posti di dirigente medico. I posti offerti sono tutti a tempo indeterminato e la valutazione avverrà per titoli ed esami. Le discipline e i relativi posti disponibili sono i seguenti: 11 Cardiologia (1 in Cardiologia Pediatrica); 5 Chirurgia Generale; 3 Chirurgia Toracica; 2 Ematologia; 4 Malattie Apparato Respiratorio; 2 Medicina Nucleare; 3 Medicina Trasfusionale; 2 Neurochirurgia; 8 Ortopedia e traumatologia; 1 Otorinolaringoiatria; 6 Pediatria; 9 Radiodiagnostica (2 per Radiologia interventistica); 1 Urologia; 2 Anatomia Patologica; 1 Dermatologia; 5 Endocrinologia (1 per Diabetologia pediatrica).

concorso per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di radiologia medica: anche in questo caso la valutazione avverrà per titoli ed esami e la posizione offerta è a tempo indeterminato, categoria D.