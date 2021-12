Il Comune di Catania assume: online due bandi per 130 posti di lavoro

Il Comune di Catania cerca personale: pubblicati all'interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana due distinti bandi. Di seguito i dettagli.

Il Comune di Catania è pronto ad assumere: sono stati pubblicati, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di oggi (10 dicembre 2021), due distinti bandi. La loro pubblicazione era stata anticipata negli scorsi giorni ed anche dal sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese.

Il primo bando è volto all’assunzione di 70 diverse figure professionali. Tramite il secondo, invece, si ricercano 60 assistenti sociali. Di seguito i dettagli emersi.

Comune di Catania: bando per 70 figure professionali

Secondo quanto si legge all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, volto alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di 70 figure professionali (categoria D, posizione economica D/1) nell’ambito del PON Metro 2014-2020, asse 8 ReactEU – Attività di Capacity Building.

Il contratto offerto è a tempo pieno e determinato.

Le domande di partecipazione vanno presentate telematicamente. Occorrerà compilare il modello di domanda, presente all’interno del sito del Comune di Catania, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale concorsi.

Secondo quanto indicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia nel 10 dicembre, il relativo avviso pubblico di selezione è reso pubblico integralmente nell’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Catania (www.comune.catania.it).

Comune di Catania: bando per 60 assistenti sociali

Si ricercano, inoltre, altri professionisti. Di fatto è stata indetta una selezione pubblica, sempre per soli titoli, per l’assunzione di 60 unità con il profilo professionale di assistente sociale (categoria D, posizione economica D/1 C.C.N.L., funzioni locali).

Anche in questo caso si offre un contratto a tempo pieno e determinato: si specifica che questo avrà durata non superiore a 24 ore.

Gli interessati dovranno presentare domanda compilando il modello di domanda tramite il già citato sito istituzionale del Comune di Catania. Anche per questo bando la scadenza è fissata per le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta – Serie Speciale concorsi.

Secondo quanto precisato in Gazzetta, l’avviso pubblico di selezione è pubblicato integralmente nell’albo pretorio e all’interno del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.catania.it.).