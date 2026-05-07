L’Università di Catania rafforza il proprio impegno nel sostenere il benessere e la crescita culturale della propria comunità studentesca. Attraverso le iniziative “Unict ti porta a teatro” e “Unict ti porta in palestra”, l’Ateneo estende i benefici legati allo sport e alla cultura anche alle sedi di Ragusa e Siracusa.

In attesa che i servizi diventino pienamente operativi a partire dal prossimo anno accademico, l’Ateneo ha disposto per l’attuale A.A. 2025/26 un sistema di rimborsi destinato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti nei poli didattici delle due città.

Dettagli dei rimborsi

L’iniziativa punta a incentivare la partecipazione alla vita sociale e culturale, riconoscendo lo sport e il teatro come elementi fondamentali del percorso formativo. I contributi previsti sono:

“Unict ti porta a teatro” : è previsto un rimborso fino a un massimo di 55 euro per l’acquisto di abbonamenti teatrali relativi all’anno accademico in corso.

“Unict ti porta in palestra”: è previsto un rimborso fino a un massimo di 80 euro per gli abbonamenti sportivi relativi all’anno 2025/26.

Come presentare la domanda

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale Studenti Smart_Edu. La finestra temporale per l’invio delle domande va dal 6 maggio 2026 al 3 giugno 2026.

La procedura da seguire:

Effettuare l’accesso su studenti.smartedu.unict.it; Entrare nella sezione “Carriera > Domande”; Selezionare la voce specifica per il rimborso desiderato (Teatro o Palestra); Confermare la propria manifestazione di interesse.

Invio della documentazione

Attenzione: la sola domanda online non è sufficiente. Per completare correttamente la procedura e ottenere l’accredito del rimborso, è obbligatorio inviare tramite e-mail una copia dell’abbonamento acquistato ai seguenti indirizzi:

Per il teatro: unictateatro@unict.it

Per la palestra: unictinpalestra@unict.it

Un’occasione importante per vivere appieno l’esperienza universitaria anche fuori dalle aule, investendo nella propria salute e nel proprio arricchimento culturale.