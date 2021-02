Concorsi Sicilia, ASP Catania assume: i profili ricercati

Concorsi Sicilia: nuove opportunità di lavoro, a tempo indeterminato, presso l'ASP Catania. Le posizioni aperte sono oltre 40, oltre ad altre posizioni riaperte e in scadenza il mese prossimo.

Concorsi Sicilia: sono numerose le opportunità per coloro che, in questo momento, sono alla ricerca di un impiego. Aperti nuovi concorsi pubblici presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. In data 12 febbraio 2021 sono iniziate procedure di candidatura per cinque figure professionali a tempo indeterminato:

C.P.S tecnico di radiologia medica – n. 11 posti;

– n. 11 posti; C.P.S dietista – n. 6 posti;

– n. 6 posti; C.P.S ostetrica – n. 8 posti;

– n. 8 posti; Dirigente farmacista – n. 6 posti;

– n. 6 posti; Dirigente medico di radiodiagnostica – n. 15 posti.

Concorsi Sicilia: riaperti termini all’ASP Catania

Mentre sono stati riaperti i termini per tre categorie:

Dirigente biologico – n. 19 posti;

– n. 19 posti; Dirigente chimico – n. 5 posti;

– n. 5 posti; Dirigente psicologo – n. 11 posti.

Come inviare la candidatura

Per la candidatura gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. È possibile presentare istanza di partecipazione per queste posizioni entro il 15/03/2021.

Altre posizioni aperte, sempre all’interno dell’ASP di Catania e a tempo indeterminato sono:

Dirigente delle professioni sanitarie area del servizio sociale professionale – n. 1 posto;

– n. 1 posto; Dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni tecniche – prevenzione, vigilanza ed ispezione – n. 1 posto;

– prevenzione, vigilanza ed ispezione – n. 1 posto; Dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione – n. 1 posto;

– n. 1 posto; Dirigente delle professioni sanitarie area tecnico-sanitaria – n. 1 posto;

– n. 1 posto; Dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica – n. 3 posti.

La scadenza per le suddette posizioni è fissata a giorno 11/03/2021.

Resta ancora per oggi attiva, a tempo determinato, la posizione di:

Programmatore – eventuali incarichi e sostituzioni.

Il termine ultimo per presentare domanda per questo posto è il 18/02/2021.