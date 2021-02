Concorsi Sicilia 2021: Asp, Università e Regione assumono

Concorsi Sicilia 2021: sono ancora aperte le candidature per le diverse posizioni lavorative messe a bando sull'Isola. Come partecipare, ed entro quando spedire la propria domanda?

Concorsi Sicilia 2021: per l’Isola il nuovo anno, sul fronte lavorativo, è partito davvero bene. Sono diversi, infatti, i bandi messi a disposizione per le posizioni più disparate: dall’Ars fino all’Università di Catania, sono molteplici le posizioni aperte che chiunque aspiri a lavorare per la Regione può consultare per decidere se candidarsi.

Ma quali sono, nel dettaglio, queste posizioni aperte? Quali requisiti bisogna possedere per candidarsi ad uno dei bandi di concorso offerti dalla regione siciliana per il 2021? Soprattutto, entro quando sarà possibile mandare la propria partecipazione alla selezione, prima che scada il tempo? Di seguito, elencate tutte le offerte di lavoro attualmente a concorso sull’Isola.

Concorsi Sicilia 2021: assistente parlamentare all’Ars

Concorso particolarmente atteso è proprio quello della Regione Siciliana: non si cercavano, infatti, nuovi assistenti parlamentari da tempo. I posti messi a concorso sono ben 23: sebbene si trovino al gradino più basso rispetto all’organico della Regione, gli assistenti parlamentari percepiscono comunque un buon guadagno, di circa 1.534 euro mensili.

I requisiti sono pochi e semplici: licenza media col massimo dei voti o diploma di maturità con qualsiasi votazione, essere cittadini UE, non aver superato i 41 anni. Dopo aver presentato le proprie domande, entro e non oltre il prossimo 1 marzo 2021, i candidati sosterranno una prova preselettiva (con quesiti critico-verbali, logico-matematici, sulla lingua inglese), tre scritti (storia e diritto costituzionale, pronto soccorso e sicurezza sul lavoro, conoscenza dell’inglese) ed un orale.

Lavorare per l’Università di Catania

Anche l’UniCT ha dato il via alla procedura di selezione, via concorso, per diverse posizioni come ricercatori. I candidati dovranno occuparsi di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nei seguenti settori:

07/D1 – Patologia vegetale e entomologia , per il quale è messo a disposizione un posto;

, per il quale è messo a disposizione un posto; 13/B1 – Economia aziendale , una posizione aperta;

, una posizione aperta; 13/A3 – Scienza delle finanze , una posizione aperta;

, una posizione aperta; 06/D6 – Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia; anche per quest’ultima posizione è aperta una sola posizione, subordinata al possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente in ambito delle neuroscienze e alla conoscenza dell’inglese, e per la quale si potranno presentare un massimo di 15 pubblicazioni.

Per ognuna di queste posizioni aperte, si potrà presentare la propria domanda all’Ateneo entro e non oltre il prossimo 11 marzo 2021.

Posizioni aperte all’Asp di Catania

Sono diversi i ruoli per i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania cerca nuovo organico. Come elencato sulla Gazzetta Ufficiale, si intendono integrare al personale ASP:

tre dirigenti delle professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica ;

; un dirigente delle professioni sanitarie area tecnico-sanitaria ;

; un dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione;

un dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione ;

; un dirigente delle professioni sanitarie area del servizio sociale professionale.

Le domande per questo concorso pubblico, da svolgersi per titoli ed esami, andranno presentate telematicamente entro e non oltre il prossimo 11 marzo 2021.

Concorso Asp Ragusa

A ricercare nuovo personale, infine, è anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Le posizioni aperte sono tutte relative a incarichi come direttore di struttura complessa in unità operativa complessa. Per il DEA I livello di Ragusa, sono le seguenti:

U.O.C. Medicina generale , disciplina di accesso medicina interna;

, disciplina di accesso medicina interna; U.O.C. Ostetricia e ginecologia , disciplina di accesso ginecologia e ostetricia;

, disciplina di accesso ginecologia e ostetricia; U.O.C. Otorinolaringoiatria, disciplina di accesso otorinolaringoiatria.

Per il DEA I livello di Modica Scicli, invece, viene cercato un direttore di struttura complessa per U.O.C. Nefrologia, disciplina di accesso nefrologia. Le domande andranno presentate entro e non oltre il prossimo 11 marzo 2021.