Concorso Carabinieri 2021: bando per 626 allievi Marescialli

Concorso carabinieri 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il corso triennale per allievi marescialli. Ecco i requisiti e come partecipare.

Il Concorso Carabinieri 2021 è finalizzato al reclutamento di 626 allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il bando prevede l’ammissione all’11° corso triennale e si rivolge sia ai civili sia al personale già impiegato nelle Forze Armate.

La scadenza del bando è il 15 marzo 2021. Vediamo, nello specifico, i requisiti per partecipare, le prove previste e come fare domanda.

I requisiti di ammissione

Concorso carabinieri 2021, i requisiti per partecipare:

i cittadini italiani tra i 17 e i 25 anni compiuti (termine elevato a 27 anni compiuti per chi ha prestato servizio militare) in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado. Possono partecipare, con riserva, anche coloro che devono ancora conseguire il diploma e lo faranno entro l’anno scolastico in corso;

(termine elevato a 27 anni compiuti per chi ha prestato servizio militare) in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado. Possono partecipare, con riserva, anche coloro che devono ancora conseguire il diploma e lo faranno entro l’anno scolastico in corso; i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri (compresi gli appartenenti al ruolo forestale) e gli allievi Carabinieri che non hanno ancora compiuto i 30 anni e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

Le prove di ammissione

I candidati dovranno affrontare le seguenti prove:

prova preliminare: questionario di 60 domande a risposta multipla di cultura generale, logica deduttiva e informatica;

questionario di 60 domande a risposta multipla di cultura generale, logica deduttiva e informatica; prove fisiche: indicate nell’allegato D del bando;

indicate nell’allegato D del bando; prova scritta: 60 quesiti a risposta multipla con i quali verificare la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana, delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché la capacità di comprensione di un testo scritto;

60 quesiti a risposta multipla con i quali verificare la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana, delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché la capacità di comprensione di un testo scritto; accertamenti psico-fisici: verifica dell’idoneità psico-fisica, con visite mediche ed esami;

verifica dell’idoneità psico-fisica, con visite mediche ed esami; accertamenti attitudinali: consistenti in un colloquio con lo psicologo e test collettivi;

consistenti in un colloquio con lo psicologo e test collettivi; prova orale: sulle materie indicate all’allegato C del bando.

Come partecipare

La domanda va inoltrata entro e non oltre il 15 marzo 2021 tramite la procedura telematica disponibile sul sito dell’Arma dei Carabinieri. Per poter accedere è necessario: