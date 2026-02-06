L’Azienda Siciliana Trasporti (AST) SpA lancia un importante piano di assunzioni per potenziare i collegamenti nell’isola. È stato infatti pubblicato il bando di concorso per l’inserimento di 73 conducenti di autobus, che saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

L’opportunità non riguarda solo i posti messi a bando nell’immediato: la procedura servirà anche a formare una graduatoria di merito da cui l’azienda potrà attingere per future necessità organizzative e nuovi inserimenti.

Le sedi di lavoro

I nuovi autisti saranno distribuiti su tutto il territorio regionale. Le principali sedi di assegnazione previste sono:

I requisiti per partecipare

Per inviare la candidatura, gli aspiranti autisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Titolo di studio: Licenza media (scuola secondaria di primo grado). Abilitazioni alla guida: Patente di categoria D e CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per il trasporto persone, entrambi in corso di validità. Idoneità: Certificazione fisica e psico-attitudinale specifica per le mansioni di conducente.

Prove d’esame e scadenza

L’iter di selezione prevede una fase di valutazione dei titoli e una prova pratica di guida. Quest’ultima sarà particolarmente rigorosa: i candidati dovranno guidare un autobus per un percorso di almeno 20 chilometri e per una durata non inferiore ai 15 minuti, dimostrando piena padronanza del mezzo. In caso di alto numero di domande, l’azienda si riserva di effettuare una preselezione.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 1° marzo 2026.