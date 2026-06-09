Il Comune di Maletto, in provincia di Catania, apre le porte a nuove assunzioni nel settore pubblico con un concorso per funzionari amministrativi contabili a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a laureati e rappresenta un’opportunità stabile di inserimento nella Pubblica Amministrazione, con domanda da presentare esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 10 giugno 2026. Un bando che punta a rafforzare la macchina amministrativa dell’ente locale attraverso nuove professionalità qualificate.

Requisiti di accesso: chi può partecipare al concorso

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici. Tra questi figurano:

la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea,

il compimento della maggiore età,

il rispetto dei limiti anagrafici previsti per il collocamento a riposo.

È inoltre richiesto il pieno godimento dei diritti civili e politici,

l’idoneità fisica all’impiego,

l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa da precedenti incarichi nella Pubblica Amministrazione.

I candidati non devono aver riportato condanne definitive per reati incompatibili con l’assunzione nella PA e devono risultare in regola con gli obblighi di leva, laddove previsti. Completano il quadro dei requisiti la patente di guida di categoria B e la conoscenza della lingua inglese, oltre alle competenze informatiche di base.

Titoli di studio richiesti e inquadramento economico

Il concorso è riservato ai laureati in ambito economico e finanziario. Sono ammessi titoli come:

la Laurea Magistrale in Finanza (LM-16),

Scienze dell’Economia (LM-56),

Scienze Economico-Aziendali (LM-77).

Oltre alle corrispondenti lauree specialistiche del vecchio ordinamento e alla laurea in Economia e Commercio. Il vincitore della selezione sarà inquadrato nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, con uno stipendio annuo lordo pari a circa 24.941,67 euro. Una posizione che garantisce stabilità lavorativa e inserimento in un ruolo amministrativo di responsabilità all’interno dell’ente comunale.

Prove d’esame e materie della selezione

La procedura concorsuale prevede, in base al numero di domande pervenute, anche una eventuale prova preselettiva. Il percorso di selezione si articola comunque in una prova scritta e una prova orale, finalizzate a verificare la preparazione dei candidati sulle principali materie amministrative e contabili.

Tra gli argomenti oggetto d’esame figurano l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili, il diritto amministrativo e costituzionale, il diritto tributario degli enti locali e il procedimento amministrativo. Ampio spazio è riservato anche alla disciplina dei contratti pubblici, al pubblico impiego, alla trasparenza amministrativa, alla normativa anticorruzione e alla protezione dei dati personali, oltre a competenze informatiche e linguistiche.

Come presentare domanda e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale inPA, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. La procedura è completamente digitale e prevede il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 10 giugno 2026. Oltre tale data non sarà più possibile accedere alla selezione. Il concorso rappresenta quindi un’occasione concreta per chi desidera intraprendere un percorso stabile nella Pubblica Amministrazione, in un ruolo tecnico-amministrativo di rilievo per la gestione degli enti locali.

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