Concorsi Sicilia 2021: assunzioni per diplomati o licenza media

Concorsi Sicilia 2021: Regione Siciliana assume diplomati di scuola superiore o in possesso licenza media con il massimo dei voti. Di seguito tutte le informazioni per poter partecipare.

Concorsi Sicilia 2021: la Regione Siciliana ha indetto un bando per la selezione di 23 posti per assistente parlamentare. Lo stipendio è di 1.534 euro netti al mese. Il requisito minimo per poter accedere al concorso è la licenza media o il diploma di scuola superiore.

Regione siciliana assume

Possesso della licenza media con il massimo dei voti oppure del diploma di scuola superiore con qualsiasi voto finale;

Essere cittadini dell’Unione Europea;

Non aver superato i 41 anni.

Concorsi Sicilia 2021: come fare domanda

Per poter inoltrare la domanda bisognerà iscriversi sul sito dell’Ars e cliccare sulla voce “compila domanda”. Inoltre bisognerà versare un contributo di 10 euro per il rimborso spese di segreteria. L’iscrizione potrà essere effettuata fino a giorno 1 marzo 2021 alle ore 12:00.

Come si svolgerà il concorso della Regione

Gli esami del concorso si dividono in prova preselettiva, tre prove scritte e una orale. Nella prova preselettiva saranno selezionati ben 400 candidati.

Il test sarà suddiviso in 5o domande a risposta multipla che comprenderanno:

20 domande logico matematiche;

20 domande critico-verbali, in cui sarà inclusa anche la comprensione di un testo;

10 domande per testare la conoscenza e il livello d’inglese del candidato.

Le tre prove scritte e la prova orale, invece, si baseranno su diverse materie: storia e diritto costituzionale, primo soccorso e sicurezza sul lavoro e l’ultima materia sarà invece lingua inglese.