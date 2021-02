Concorsi Sicilia 2021: Università e Aziende Ospedaliere assumono

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi concorsi Sicilia 2021 al fine di ricercare nuove figure professionali. Tutte le informazioni utili.

Disponibili nuovi concorsi Sicilia 2021, per titoli ed esami: questi sono organizzati con lo scopo di assumere due Aziende Ospedaliere e all’Università di Palermo. I bandi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e presentano tutti come termine ultimo per la presentazione della domanda il 25 marzo 2021.

Concorsi Sicilia 2021: Ospedale “Papardo” di Messina

L’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina mette a disposizione quattro posti da dirigente Medico varie discipline e due posti di direzione medica di presidio ospedaliero. Più nello specifico, le figure ricercate sono per:

Urologia : un posto;

: un posto; Oncologia : tre posti;

: tre posti; Direzione medica di presidio ospedaliero: due posti.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Questa andrà compilata ed inviata in via telematica, utilizzando la specifica piattaforma informatica disponibile sul sito aziendale dell’A.O. Papardo – Messina, (www.aopapardo.it – sez. bandi di concorso), seguendo le relative istruzioni formulate.

Concorsi Sicilia 2021: Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” di Catania

L’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico-S. Marco” di Catania, ha indetto un concorso per ricoprire un posto libero come dirigente medico (disciplina di malattie dell’apparato respiratorio). L’impiego è a tempo indeterminato.

La domanda deve essere inoltrata per via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it – sezione bandi di concorso). Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale dell’ospedale.

Concorsi Sicilia 2021: Università degli Studi di Palermo

L’Ateneo di Palermo informa sulla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di Ingegneria.

I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo internet https://concorsi.unipa.it.

La domanda prodotta dovrà essere successivamente stampata, firmata, scansionata e trasmessa entro la data di scadenza tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email pec@cert.unipa.it, avente come oggetto: n. 1 posto RTDA – codice concorso 2021RTDA09/B1 e citando il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto dall’applicativo. È necessario inoltre versare un contributo di 35,00€

Inoltre, la stessa università ha avviato anche la procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di Biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata.

Resta valida, per la partecipazione, la procedura sopra indicata. L’oggetto della email inviata tramite PEC dovrà avere la seguente dicitura: un posto RTDA – codice concorso 2021RTDA06/F3 (citando il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto dall’applicativo).