Lidl apre un nuovo supermercato in Sicilia: assunzioni in arrivo

La nota catena di supermercati Lidl apre un nuovo iperstore da seimila mq in Sicilia: assunzioni in arrivo. Tutte le info.

Nuove opportunità di lavoro in arrivo in Sicilia. Molto presto, infatti, aprirà un ipermercato Lidl da seimila mq, con un parcheggio che, a pieno carico, potrà accogliere fino a 40 veicoli. I locali del nuovo supermercato aspettano solamente di essere definiti, per poi essere inaugurati.

Lidl apre nuovo punto in Sicilia: ecco dove

Ma dov’è situato il nuovo ipermercato Lidl in apertura? Si trova a Palermo, tra via Regione Siciliana e via Perpignano, vicino al punto vendita Media World. Sebbene vi sia già un punto vendita Eurospin nelle vicinanze della zona, l’obiettivo del nuovo ipermercato Lidl è la circonvallazione di Palermo, così da attrarre le utenze di passaggio sulla strada.

Momentaneamente non vi sono posizioni aperte per il nuovo punto vendita. Una volta dato il via libera alle candidature, gli interessati potranno recarsi sulla sezione “Lavora con noi” del sito della Lidl, localizzare tramite la mappa il punto vendita d’interesse e, da lì, accedere a tutte le posizioni di lavoro disponibili con tutti i requisiti.