Amazon assume per lavori in smart working: i profili aperti

Amazon ha decine di posizioni attive per la categoria "Work from Home". Ecco i principali annunci lavorativi per i quali è possibile candidarsi.

Amazon assume in Italia. Sono oltre 200 le posizioni attive nel nostro Paese, ma, nell’anno in cui tutto il mondo ha imparato i vantaggi e l’utilità di lavorare da casa, ecco che aumentano anche le posizioni disponibili per la pratica dello smart working. L’azienda non è nuova ad annunci del genere e in Italia sono oltre trenta le posizioni attive in questa categoria, vediamo di quali si tratta nello specifico.

Amazon assume per lavorare da casa: le posizioni aperte

Project Engineer

Sono tre le offerte di lavoro attive in questa posizione, di cui le ultime due attivate a fine dicembre. Il Project Engineer si occupa di pianificare, monitorare, eseguire e iniziare piani per Infrastrutture OpsTech IT, provvedendo anche strutture dati e soluzioni tecniche. Maggiori dettagli e candidature sono disponibili sul sito Amazon Jobs.

Team Lead Operations

In questo settore, Amazon ricerca diversi impiegati sia nel Nord-Est che nel Sud Italia. Il lavoro avrà la sua base in uno dei siti operativi Amazon e si svolgerà a turni, inclusi i fine settimana e / o la sera / notte. Il ruolo consiste nel creare un ambiente di lavoro sicuro, identificando le opportunità di sicurezza nella propria area di lavoro e nel gestire e formare gli associati di Amazon per contribuire a fornire il miglior servizio ai nostri clienti.

Site Operation Manager

Un’altra posizione “virtuale” aperta da Amazon nel Centro e nel Nord Italia è quella di Site Operation Manager. In quanto responsabili del sito della stazione di consegna, i selezionati guideranno un team composto da responsabili delle operazioni, responsabili dei turni, supervisori delle operazioni e assistenti delle operazioni.

Operation Excellence Manager

Questa posizione avrà la sua sede virtuale di lavoro principalmente in Lombardia e Veneto. I responsabili si occuperanno del sito della stazione di consegna. In particolare, della supervisione creativa delle relazioni dell’agenzia esterna, insieme alle prestazioni complessive del sito.

Queste sono solo alcune delle posizioni aperte da Amazon nella categoria “Work from Home”. La panoramica completa delle offerte attive è disponibile sul sito della compagnia. Tra le altre posizioni aperte, ci sono stage nel reparto IT, lavori per responsabili di Risorse umane e anche nel settore immobiliare.

Per altre offerte di lavoro, leggi anche: