Prime Day 2025: Amazon ha ufficializzato le date del tanto atteso Prime Day 2025, l’evento di sconti riservato agli abbonati Prime. A differenza delle passate edizioni che duravano 48 ore, quest’anno la maratona dello shopping estivo durerà quattro giorni, da martedì 8 luglio a venerdì 11 luglio, con inizio alla mezzanotte dell’8 e termine alle 23:59 dell’11 luglio. I clienti Prime potranno accedere a migliaia di offerte su una vasta gamma di prodotti, dai grandi marchi internazionali come Samsung e Xiaomi fino al Made in Italy.

Come accedere alle offerte del Prime Day 2025

Per partecipare al Prime Day 2025 è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo gratuito di 30 giorni (90 per studenti e giovani tra 18 e 22 anni) durante il quale è possibile approfittare di tutte le promozioni. Dopo il periodo di prova, il costo è di 49,90 euro l’anno o 4,99 euro al mese, ma è possibile disdire in qualsiasi momento.

In alternativa troviamo Amazon Prime Student, una versione scontata dell’abbonamento Prime dedicata a tutti gli studenti universitari. Offre gli stessi vantaggi del servizio standard – come spedizioni rapide gratuite, accesso a Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e offerte esclusive – ma a un prezzo ridotto del 50%.

Chi si iscrive per la prima volta può usufruire di un periodo di prova gratuito di 90 giorni, durante il quale è possibile accedere a tutti i benefici senza alcun costo. Dopo il periodo gratuito, l’abbonamento costa 2,49 euro al mese o 24,95 euro l’anno.

Le offerte del Prime Day 2025 saranno visibili sulla pagina ufficiale del Prime Day e verranno aggiornate in tempo reale durante tutto l’evento!

Prime Day 2025, strategie per risparmiare davvero

Non tutti gli sconti del Prime Day 2025 saranno davvero vantaggiosi. Il consiglio è quello di preparare una lista desideri in anticipo, confrontare i prezzi e utilizzare strumenti utili come la funzione AR view (per vedere i prodotti virtualmente a casa) e il Lens per trovare rapidamente oggetti simili. Inoltre, molti sconti saranno a tempo limitato o fino a esaurimento scorte, quindi conviene agire in fretta su quelli più interessanti.

Un festival per celebrare la XI edizione

Quest’anno Amazon celebra la XI edizione del Prime Day anche con un evento speciale: il Prime Day Festival, che si svolgerà a Marina di Eboli dal 4 al 6 luglio. Tra gli ospiti ci sarà anche Serena Brancale in uno showcase organizzato da Amazon Music, per accompagnare l’attesa verso il grande shopping online. Un modo per unire intrattenimento, tecnologia e grandi affari.