Cyber Monday 2025: ultimo giorno degli sconti online, che cade tutti i lunedì di ogni anno dopo il Thanksgiving americano. Oggi si chiude la maratona di super offerte iniziata con la settimana del Black Friday ma che, probabilmente, si allungherà fino al weekend dando, di fatto, vita a una Cyber Week.

Ma quali sono le migliori offerte di oggi? E quali sono i siti più affidabili in cui fare acquisti senza correre il rischio di spiacevoli truffe. Ecco, di seguito, una guida completa.

Cyber Monday 2025: Amazon leader indiscusso

Come per il Black Friday, anche per il Cyber Monday il colosso americano Amazon assume un ruolo rilevante, trasformando il Cyber Monday in un evento di 3 giorni, già partito il 29 novembre fino allo scattare della mezzanotte di oggi.

Le categorie più gettonate restano elettronica e informatica, ma anche su casa, moda, cura della persona, giochi e servizi digitali e viaggi e tempo libero.

Cyber Monday 2025: come vedere le offerte

Per capire se le offerte del Cyber Monday sono davvero convenienti non bisogna guardare solo la percentuale ma individuare su quale prezzo viene calcolato lo sconto. Ecco alcuni consigli per risparmiare davvero:

Controllare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni : secondo quanto stabilito dalla direttiva omnibus, i venditori hanno l’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni precedenti;

: secondo quanto stabilito dalla direttiva omnibus, i venditori hanno l’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni precedenti; Confronto tra negozi : è importante controllare i prezzi degli altri store, soprattutto per quanto riguarda smartphone, cuffie, TV, notebook e piccoli elettrodomestici;

: è importante controllare i prezzi degli altri store, soprattutto per quanto riguarda smartphone, cuffie, TV, notebook e piccoli elettrodomestici; Evitare sconti estremi su prodotti con schede poco approfondite e con poche recensioni . Meglio optare per uno sconto più moderato ma su marchi più affidabili;

e con . Meglio optare per uno sconto più moderato ma su marchi più affidabili; Individuare i prodotto che non rientrano nella promozione: attenzione a sottocosto reali o lanci di prodotti nuovi, che non rientrano tra le offerte del Cyber Monday.

Cyber Monday 2025: le offerte per categoria

Come già ribadito più volte, Amazon ricopre un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi elettronici.