Il Black Friday 2025 è finalmente arrivato: la data ufficiale è oggi, 28 novembre, ma come ormai accade da anni, molti negozi hanno anticipato le promozioni già nei giorni precedenti. Molti brand, infatti, danno il via alle offerte due o tre giorni prima rispetto alla data ufficiale, mentre altri le prolungano fino al weekend o addirittura fino al Cyber Monday, che quest’anno cade il 1° dicembre 2025.

Ciò significa che gli sconti non si esauriranno in una sola giornata, ma si inseriranno in una vera e propria “settimana del risparmio”. Tuttavia, proprio perché gli articoli più desiderati tendono a terminare rapidamente, è fondamentale restare pronti ad acquistare non appena le offerte vengono pubblicate.

Cos’è il Black Friday

ll Black Friday rappresenta l’inizio simbolico dello shopping natalizio e, ormai da anni, è uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori. Una giornata – spesso trasformata in un’intera settimana – in cui tecnologia, elettrodomestici, moda, beauty e articoli per la casa vengono proposti con sconti che possono superare il 50%.

Non si tratta, però, di un fenomeno recente: le origini del Black Friday risalgono al 1924, quando la catena Macy’s organizzò la prima parata del Giorno del Ringraziamento per inaugurare la stagione degli acquisti natalizi.

Intorno a questa giornata sono nate diverse leggende, tra cui la teoria che lo collega al commercio degli schiavi durante la Guerra di Secessione. Secondo questa versione, i proprietari terrieri avrebbero svenduto gli schiavi il venerdì precedente l’inverno. Una ricostruzione riportata anche dalla BBC, ma ampiamente smentita dagli storici, che la definiscono una vera e propria leggenda metropolitana.

Cyber Monday: il secondo round degli sconti

Una volta concluso il Black Friday, gli utenti potranno approfittare delle offerte del Cyber Monday, dedicato soprattutto agli acquisti online e ai prodotti tecnologici. Quest’anno l’appuntamento è fissato al 1° dicembre 2025, con ulteriori promozioni spesso altrettanto vantaggiose.

Consigli per acquisti prudenti e consapevoli

Le offerte del Black Friday possono essere molto invitanti, ma per evitare errori e acquisti impulsivi è bene seguire alcune regole:

Fai una lista dei prodotti davvero necessari: Prima di iniziare lo shopping, annota ciò che ti serve davvero: eviterai acquisti inutili o doppioni. Imposta un budget massimo: Stabilisci una cifra da non superare e attieniti a essa per evitare spese eccessive. Verifica il prezzo originale: Alcuni negozi gonfiano i prezzi nei giorni precedenti per far sembrare gli sconti più alti. Usa comparatori o controlla lo storico dei prezzi. Attenzione ai siti non ufficiali: Acquista solo da piattaforme affidabili e certificate. Se un’offerta sembra “troppo bella”, potrebbe nascondere una truffa. Controlla le recensioni: Prima di acquistare un prodotto che non conosci, leggi le opinioni di altri utenti. Occhio alle condizioni di reso: Non tutti i negozi offrono resi gratuiti durante il Black Friday. Assicurati di conoscere la politica prima di acquistare. Non farti prendere dalla fretta: Anche se gli articoli vanno a ruba, cerca di restare lucido: un acquisto affrettato può trasformarsi in un rimpianto.

Le migliori offerte

Anche per il Black Friday 2025, Amazon sarà uno dei principali protagonisti dell’evento, con una serie di offerte che inizieranno in anticipo, già da giovedì 20 novembre, e continueranno fino al Cyber Monday, che quest’anno cadrà il primo dicembre. Il colosso dell’e-commerce ha già annunciato che anticiperà le sue promozioni, offrendo ai clienti numerose occasioni per fare acquisti a prezzi scontati. Imperdibili offerte anche da Mediaworld che ha già dato il via alla sua campagna “Black Friday Episodio 2”, che promette una serie di promozioni e ribassi in vista della settimana centrale del Black Friday. Anche Euronics e Unieuro hanno deciso di unirsi all’ondata di sconti con l’iniziativa “Anteprima Black Friday”, offrendo ai consumatori in anteprima le prime occasioni per fare acquisti a prezzi vantaggiosi.

Le migliori categorie per le offerte Black Friday 2025 in Italia

Ogni anno, le offerte del Black Friday abbracciano settori sempre più ampi: