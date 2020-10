Amazon assume per lavorare da casa: tutte le posizioni aperte

Amazon assume anche da casa. Posizioni disponibili in tutta Italia per lavorare da remoto e senza spostarsi. Ecco una panoramica sulle offerte attive al momento.

Sono sempre di più le aziende che assumono lavoratori anche a distanza, consentendo così la possibilità di lavorare da casa. Tra queste, non poteva mancare Amazon. Per il suo funzionamento, il colosso dell’e-commerce non necessità solo di sterminati magazzini da cui spedire le migliaia di prodotti messi quotidianamente in vendita, ma anche di un fondamentale reparto IT con competenze specifiche e disposto a lavorare, quando possibile, da remoto.

L’azienda di Jeff Bezos seleziona periodicamente figure interessate al lavoro agile. Data la natura particolare di questa modalità di impiego, le posizioni promosse da Amazon non sono disponibili per tutti i settori aziendali. Come si accennava in precedenza, i principali settori di interesse per queste selezioni di personale riguardano, principalmente, i seguenti settori:

servizi web;

ambiti trasporto e logistica;

tecnologia delle operations;

risorse umane;

distribuzione ordini;

servizio clienti.

Amazon assume da casa: le posizioni disponibili

Le offerte di lavoro Amazon da remoto si rivolgono a persone qualificate e preparate a lavorare online, con precedenti studi o esperienze in ambiti specifici. Inoltre, sono previsti nella maggior parte dei casi dei percorsi di formazione e lavoro per agevolare l’inserimento in azienda.

Per quanto riguarda l’Italia, alla sezione “Lavorare da casa” il portale Amazon.jobs indica 25 posizioni aperte. Si indicano di seguito le principali offerte di lavoro attive sotto la categoria “Virtual location“:

Responsabile di Produzione – Area Manager – Leadership program;

Operations & Logistic intern;

Senior Program Manager;

Logistics Process Engineer;

Sr Expanion Program Manager;

Reliability Maintenance Engineering;

IT Intern;

Procurement / Purchasing Intern;

Health and Safety Intern;

Automation Program Manager;

Reliability Engineering Maintenance Planner;

Regional IT Manager;

Reliability Engineering Maintenance Manager;

Manager, Industry Specialist Solution Architect;

EMEA Power Utilities Specialist Solutions Architect;

Senior Database Specialist (Specialist TAM);

Operations Area Manager;

Per una panoramica completa delle posizioni disponibili e per una descrizione dettagliata delle posizioni offerte, si rimanda al portale Amazon.jobs, dove è possibile anche inviare la propria candidatura.