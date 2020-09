Amazon Prime Day 2020: quando e come si svolgerà

Anche quest'anno arriverà il Prime Day di Amazon, permettendo agli utenti di fare acquisti a prezzi stracciati: ecco quali saranno le date.

Amazon Prime Day: neanche il Coronavirus ha potuto fermare Amazon e le sue offerte. Infatti, anche in questo 2020 colpito dalla pandemia si svolgerà il tradizionale Prime Day del noto sito di acquisti online. D’altra parte, è pur vero che la situazione di emergenza sanitaria ha favorito lo sviluppo degli acquisti online, con un incremento notevole di utenti e di prodotti venduti in modalità a distanza a causa dei lockdown attivati a fasi alterne in tutto il mondo.

Inoltre, considerando le misure di protezione e le limitazioni per gli spostamenti fisici e nel caso di luoghi affollati, acquistare online è diventato sempre più comodo, anche secondo i più scettici.

Prime Day Amazon: le date

A dispetto del nome al singolare, il Prime Day di Amazon durerà due giorni. Per quanto riguarda l’ora italiana, gli sconti in occasione del Prime Day avranno inizio alle 00.01 del 13 ottobre e si concluderanno alle 23.59 del 14 ottobre. Come suggerisce lo stesso nome dell’iniziativa, le offerte saranno riservate solo ai clienti abbonati al servizio Prime. Inoltre, a partire da oggi e fino al 14 ottobre potranno già acquistare alcuni prodotti con offerte esclusive per ogni categoria di prodotti.

In ritardo rispetto alle precedenti cinque edizioni, le giornate di sconti su Amazon si svolgeranno in un periodo particolare per gli acquisti. Si tratta infatti di qualche settimana precedente all’inizio della stagione di sconti e offerte per il periodo natalizio. Il Prime Day di Amazon potrebbe quindi trasformarsi in una piacevole anteprima e anticipazione della stagione più calda dell’anno per il settore della vendita, compresi gli acquisti online.

Prime Day: a chi è rivolto

Oltre alla necessità di essere abbonati al pacchetto Prime, è importante sottolineare che non tutti gli utenti al mondo potranno partecipare all’iniziativa. Infatti, il Prime Day sarà attivo solo in alcuni Paesi europei e del resto del mondo. L’Italia è inclusa tra le nazioni i cui utenti possono prendere parte all’iniziativa, mentre ci saranno due new entry: Turchia e Brasile accederanno per la prima volta al Prime Day Amazon.

Infine, un’attenzione particolare è quella rivolta da Amazon alle PMI, piccole e medie imprese. Da oggi e fino al 12 ottobre, sarà infatti attivo un incentivo per acquisti dalle PMI: tutti gli utenti che spenderanno almeno 10 euro su prodotti selezionati di piccole e medie imprese, riceveranno un buono di 10 euro da utilizzare in occasione del Prime Day.

