Cosa fare a Catania nel weekend: gli eventi di questa settimana

Cosa fare nel weekend? Ecco idee e suggerimenti tratti dal Catania Summer Fest, il programma di manifestazioni del Comune di Catania.

Ritorna anche quest’anno l’evento di chiusura dell’estate con tanta musica, spettacolo e iniziative culturali, grazie al Catania Summer Fest. Ecco gli eventi che si terranno dal 22 al 28 settembre ed è organizzato dal Comune di Catania. In questa edizione non solo musica, ma anche libri e teatro, con un riflettore su Vincenzo Bellini nel 185º anniversario della sua morte. Ai classici siti in cui si svolgeva l’evento, cioè l’anfiteatro delle Ciminiere, il Palazzo della Cultura, Villa Bellini e il Castello Ursino, si sono aggiunti la Cattedrale di Sant’Agata e il teatro Sangiorgi. Questo il programma degli eventi per il weekend:

Summer Fest: Venerdì 25 Settembre

Palazzo della Cultura

Dalle ore 9,30 alle ore 21,30

Etnabook Festival

Associazione No-Name

Ingresso gratuito

Info: 3333243488

Castello Ursino

Ore 21,00

“E per Coltre ….Il Mare Addosso” Recital

A cura dell’associazione “Terre Forti”

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 349 6093918 mail: alfioguzzetta@libero.it

Centro Fieristico Le Ciminiere – Anfiteatro

Ore 19,00

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a Pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Villa Bellini – Piazzale Carrozze

Ore 21,00

Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Bellini Renaissance 2020 Gran Galà –Arie, Duetti e Concertati da Il Pirata, La Sonnambula, La Straniera, I Capuleti e i Montecchi, I Puritani, Adelson e Salvini di V. Bellini e Brani di G. Donizetti e G. Verdi

Orchestra, Coro, Tecnici del Teatro Massimo Bellini

Direttore d’Orchestra Sergio Alapont

Maestro del Coro Luigi Petrozziello

Ingresso a Pagamento

Biglietti in vendita da € 12 a € 20 su circuito vivaticket e boxoffice e al botteghino del Teatro Massimo Bellini

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/villa-bellini-gran-gala-lirico/150648

www.teatromassimobellini.it

Summer Fest: Sabato 26 Settembre

Villa Bellini – Piazzale Carrozze

Ore 21,00

Sotto Il Vulcano

Rassegna Itinerante perlLa Valorizzazione del Territorio Taormina/Etna

ColapesceDimartino “I Mortali” Estate 2020

A cura dell’associazione culturale “Sopra La Panca”

Ingresso a Pagamento

https://bit.ly/3hqad4O

Centro Fieristico Le Ciminiere – Anfiteatro

Ore 21,00

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a Pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Teatro Sangiorgi

Ore 21,00

Il Pop In Orchestra

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

Direttore Leonardo Catalanotto

Ingresso a Pagamento

Castello Ursino

Ore 21,00

“Alcibiade” di Renato Pennisi

A cura del Centro Magma

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

mail@centromagma.it

Palazzo Della Cultura

Dalle ore 9,30 alle ore 21,30

Etnabook Festival

Associazione No-Name

Ingresso gratuito

Info: 3333243488

Summer Fest: Domenica 27 Settembre

Palazzo della Cultura

Dalle ore 9,30 alle ore 21,30

Etnabook Festival

Associazione No-Name

Ingresso gratuito

Info: 3333243488

Centro Fieristico Le Ciminiere – Anfiteatro

Ore 19,00

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a Pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Villa Bellini Piazzale Carrozze

Ore 21,00

Paolo Li Rosi

ANNULLATO

Villa Bellini Chiostro della Musica

Ore 20,00

“Atmosfere del passato al Chiostro della musica” Rappresentazione di danze coreografiche dell’800 e musiche medievali con strumenti dell’epoca

A.S.D. e Culturale Ricreativa Società di Danza

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: societadidanza.catania@outlook.it 320-0275918

Castello Ursino

Ore 21,00

“Alcibiade” di Renato Pennisi

A cura del Centro Magma

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

mail@centromagma.it