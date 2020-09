Catania, rischio crollo per un palazzo: evacuate alcune abitazioni

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco: da un palazzo a rischio crollo al salvataggio di persone rimaste bloccate in auto a causa del maltempo.

Una giornata intensa quella di oggi, che ha visto diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

In via del Principe a Catania evacuate alcune abitazioni e chiusa una Farmacia a scopo precauzionale a seguito di una verifica statica condotta da funzionari tecnici del Comando Provinciale dei VVF di Catania e da tecnici dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Catania. Si tratta di un edificio in muratura con un dissesto statico che deve essere più accuratamente verificato.

Nella serata è, invece, in corso un soccorso a persona nel sottopasso di Valcorrente, dove i Sommozzatori del Comando Provinciale dei VVF di Catania stanno intervenendo per trarre in salvo una donna che è dovuta salire sul tetto della macchina.