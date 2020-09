Catania, nuovo crollo in via Castromarino: intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

Continuano i crolli in via Castromarino, nei pressi di via Plebiscito a Catania: un nuovo evento si è verificato ieri, preceduto da un boato.

Ieri pomeriggio verso le ore 16 si è verificato un nuovo crollo in via Castromarino, divenuta nota ai catanesi per un evento simile che si era verificato mesi fa, lasciando una palazzina squarciata e diverse famiglie sfollate. Potrebbe essere causa del nuovo crollo anche il forte maltempo che si è abbattuto ieri sulla città di Catania, causando diversi disagi e l’evacuazione di un’altra palazzina.

Un nuovo spavento, dunque per gli abitanti della zona, che hanno avvertito il crollo subito dopo aver sentito un forte boato. Tuttavia, secondo alcuni il cedimento era prevedibile già da tempo, dato che la palazzina interessata non era stata messa in sicurezza nei mesi successivi al primo crollo. A seguito dell’evento sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, su richiesta dei residenti in zona spaventati dal boato, per fare un sopralluogo. Sul luogo presenti anche alcuni sfollati e i loro legali.