Rubava vestiti e li rivendeva al mercatino: denunciato un 34enne

I Carabinieri di Caltagirone hanno denunciato un ambulante che rubava vestiti in un negozio del catanese rivendendoli in un mercatino rionale.

I Carabinieri di Catania hanno denunciato un ambulante di 34 anni per ricettazione. Tutto è partito dalla segnalazione di una donna, che si trovava al mercato di Caltagirone, incuriosita dai bassi prezzi del commerciante che vendeva abiti firmati costosi. La donna, volendo saperne di più, ha chiesto informazioni ad un negoziante d’abbigliamento della zona, che ha deciso di far luce sulla vicenda esponendo la questione ai carabinieri.

Dopo un controllo dei carabinieri sulla merce che vendeva l’uomo, si è scoperto che i 179 capi d’abbigliamento non erano sprovvisti dei cartellini identificativi e che la merce venduta era autentica. Grazie ad ulteriori indagini è stato possibile appurare che i capi in possesso dell’ambulante erano stati rubati in un negozio di Nicolosi. La proprietaria del negozio aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri lo scorso 6 agosto.