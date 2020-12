Lavoro Sicilia: i concorsi pubblici non scaduti

Cerchi un lavoro in Sicilia? Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono stati pubblicati diversi bandi di concorso per assunzioni nei comuni.

Lavoro Sicilia: se sei in cerca di lavoro in Sicilia, a pochi giorni dalla fine del 2020 sono state pubblicate diverse offerte di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Concorsi pubblici Sicilia non scaduti

Sulla Gazzetta regionale sono stati pubblicati bandi di concorso per assunzioni nei comuni siciliani. In particolare, si cerca personale al Comune di Siracusa, al Comune di Trapani, al Comune di Gela, in alcuni comuni in provincia di Messina, di Agrigento e di Caltanissetta.

Inoltre, entro la fine del 2020 si aspettava la pubblicazione di un bando di concorso per guardie forestali in Sicilia. Non si sa ancora se questa scadenza orientativa, verrà rispettata.

Comune di Siracusa: concorsi pubblici

Al Comune di Siracusa si cerca personale per coprire i posti di categoria D – posizione economica D a tempo pieno e indeterminato. Si cercando i seguenti profili:

3 funzionario tecnico

7 funzionario contabile

4 funzionario amministrativo

Si può consultare il testo del bando sulla sezione bandi e concorsi del sito www.comune.siracusa.it.

Comune di Trapani: concorsi pubblici

Anche al Comune di Trapani si cerca personale. Ci sono 12 posti di categoria D:

1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato;

4 istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato;

4 istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato;

2 istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato;

1 giornalista pubblico a tempo parziale 20 ore settimanali e indeterminato.

Avviata anche una procedura di selezione per 6 contratti di formazione lavoro categoria C profilo professionale istruttore di Polizia. La durata è di anno.

Anche in questo caso, è possibile consultare i testi integrali dei bandi sul sito www.comune.trapani.it.

Concorsi pubblici a Messina e provincia

Sono diversi i comuni in provincia di Messina che cercano diverse figure professionali da assumere. Nello specifico sono stati banditi concorsi da:

Comune di Mazzarà Sant’Andrea

Comune di Santa Marina Salina

Comune di Venetico

Comune di Novara di Sicilia

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Tutti i dettagli sui concorsi pubblici in provincia di Messina sono reperibili sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia oppure sui siti dei singoli comuni.

Concorsi pubblici Sicilia: bandi in provincia di Palermo, Agrigento e Caltanissetta

Tra gli altri concorsi pubblici banditi dai comuni siciliani, segnaliamo:

Comune di Butera: concorso per 5 figure professionali

Comune di Cefalù: n.1 posto da istruttore tecnico e per n.1 posto per elettricista

Comune di Palma di Montechiaro: n. 1 posto da istruttore amministrativo

Offerte lavoro Sicilia: i bandi del Comune di Gela

Il Comune di Gela ha bandito diversi concorsi per l’assunzione dei seguenti profili professionali:

3 funzionario amministrativo

2 funzionario contabile

1 architetto

2 ingegnere

8 istruttore direttivo contabile

4 specialisti di vigilanza

4 istruttore direttivo tecnico

1 istruttore direttivo informatico

6 istruttore contabile

3 agente di polizia municipale

6 geometra

1 dirigente finanziario

Tutti i bandi sono stati pubblicati sul sito www.comune.gela.cl.it.