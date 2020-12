Concorsi Sicilia: Regione, Forestale e Asp assumono

Stagione di concorsi pubblici in Sicilia. Sono in arrivo bandi dalla Regione e dal Corpo delle Guardie Forestali. Bando già pubblicato dall'Asp Catania. Tutte le info al riguardo.

Forse un po’ a sorpresa, ma dicembre per i concorsi Sicilia si rivela un mese più che proficuo. Nelle scorse settimane, diversi esponenti della giunta della Regione Siciliana hanno annunciato la pubblicazione in dirittura di arrivo di numerosi bandi, mentre altri sono già presenti in Gazzetta Ufficiale. Prima il concorso per assunzioni agli uffici della regione e nei centri per l’impiego, annunciato dall’assessore Bernadette Grasso. Quindi, l’annuncio dato dal governatore Nello Musumeci per oltre 100 posti nel Corpo delle Guardie Forestali. Infine, il concorso pubblicato da Asp Catania. Ecco tutte le info in merito.

Concorsi Sicilia: oltre 1300 posti tra Regione e Centri per l’impiego

I bandi alla Regione Siciliana saranno pubblicati tra fine anno e inizio anno prossimo. Entro la fine del 2020 dovrebbe arrivare il bando per l’assunzione di 1300 unità nei centri per l’impiego. Il bando sarà aperto a laureati e diplomati e si prevedono già numerose candidature. Nei primi mesi dell’anno prossimo dovrebbe arrivare, invece, il concorso agli uffici regionali, per un totale di 168 posti. In questo caso, si punta ad assumere soprattutto specialisti in possesso di un titolo di laurea.

Assunzioni alla Forestale

Tra i concorsi Sicilia in arrivo entro il 2020 c’è anche il bando, anch’esso annunciato dalla Regione Siciliana, per l’assunzione di 170 agenti del Corpo delle Guardie Forestali. L’ultimo concorso in merito risaliva a oltre 20 anni fa e l’età media del Corpo si è alzata sensibilmente, tanto che c’è chi ha parlato anche di chiudere l’ente. La pubblicazione è attesa entro fine anno e, con essa, anche la rideterminazione dell’indennità mensile pensionabile per oltre 800 appartenenti ai ruoli del comparto non dirigenziale del Corpo.

Concorsi Sicilia all’Asp Catania

Concorsi anche all’Asp Catania, dopo i bandi pubblicati già negli scorsi mesi. L’ente etneo ha pubblicato un bando per 40 collaboratori amministrativi professionali, categoria D, la cui selezione avverrà tramite concorso pubblico. Per candidarsi, un primo requisito è la laurea specialistica in discipline giuridiche o economiche.