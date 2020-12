Sicilia, trema la terra: registrata forte scossa di terremoto

Trema la terra in Sicilia: registrata una scossa di terremoto molto importante, come segnalato dall'INGV.

Sono stati pochi minuti ma veramente intensi quelli della scossa di terremoto che si è verificata poco fa in Sicilia. Il tremore, molto forte in alcune zone, è stato avvertito in tutta la Sicilia sud-orientale.

Secondo le comunicazioni ufficiali dell’INGV, si tratta di una scossa 4.6 avvenuta sulla costa ragusana alle 21.27. Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 36.92, 14.37 ad una profondità di 30 km.

Non si sa ancora se ci sono danni o feriti, ma la scossa è stata percepita con forza in provincia di Ragusa, di Siracusa e di Catania.

In aggiornamento