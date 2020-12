Offerte lavoro Sicilia: posizioni per diplomati e laureati

Offerte lavoro Sicilia: ecco una lista delle principali di opportunità attive sia nel settore pubblico che nel settore privato. Info su scadenze e domande.

Offerte lavoro Sicilia: se sei alla ricerca di opportunità, anche alla fine dell’anno, ecco alcune posizioni attualmente aperte nel settore pubblico e nel settore privato. Sono diverse le opportunità attive sia per diplomati che laureati. Vediamole nel dettaglio.

Ospedale Garibaldi di Catania

L’Ospedale Garibaldi di Catania è alla ricerca di nuovo personale – laureati e diplomati – a tempo determinato da inserire tra le proprie fila. La selezione pubblica, si svolgerà per titoli e per presentare la domanda c’è tempo fino al 23 dicembre 2020. Alla fine della procedura di selezione verrà pubblicata una graduatoria di merito valida per l’eventuale assunzione dei candidati alle posizioni richieste.

Osservatori esterni Invalsi

Tra le offerte di lavoro Sicilia nel settore pubblico, c’è anche il bando Invalsi nelle classi campione della scuola primaria (II e V), nelle classi campione delle scuole secondarie di primo grado (III) e nelle classi campione di istruzione secondaria di secondo grado (II e V). Il bando è in scadenza oggi, quindi rimane solo qualche ora per candidarsi.

Asp Catania

L’Asp di Catania ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 40 nuovi collaboratori amministrativi professionali di categoria D. La selezione avverrà per titoli ed esami. Per partecipare, è necessario inviare la domanda entro e non oltre il 20 dicembre alle ore 23.59.

MediaWorld

Tra le offerte lavoro Sicilia del settore privato, c’è invece quella di Media World, che assume a Palermo, a Siracusa e a Catania. Si tratta, nello specifico, di un contratto part-time con disponibilità a lavorare su turni e anche nei weekend. Il lavoro assegnato alle persone assunte sarà quello di imballaggio, carico e scarico merci, stoccaggio e preparazione degli ordini in uscita.

