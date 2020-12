Lavoro Mediaworld Sicilia: assunzioni anche a Catania

Sei alla ricerca di un impiego? Mediaworld assume in tutta la Sicilia, comprese due sedi dell'area di Catania: ecco quali sono le posizioni ricercate e i requisiti per fare domanda di assunzione.

La nota catena di negozi di tecnologia è alla ricerca di personale in tutta Italia. Questa notizia è di certo ottima per moltissime persone alla ricerca di un impiego, e anche per i tanti appassionati di tecnologia che vorrebbero fare un’esperienza pratica di lavoro in uno dei punti vendita Mediaworld. Inoltre, soprattutto in un momento di crisi come quello che il Paese intero sta vivendo, un nuovo lavoro potrebbe essere una grande opportunità.

Ecco dunque quali sono le posizioni aperte in Sicilia e a Catania, per entrare a far parte della squadra di lavoratori dell’insegna Mediaworld.

Lavoro Mediaworld Sicilia: le posizioni aperte

Per quanto riguarda le posizioni aperte in Sicilia, si ricerca la stessa figura in diversi punti vendita dell’Isola: tre posizioni riguardano in particolare due punti vendita di Palermo e uno di Siracusa.

Le caratteristiche ideali del candidato sono uguali per tutte le posizioni, trattandosi dello stesso impiego in città diverse. Nello specifico si richiede:

Esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (uomo a terra / uomo a bordo);

Possesso del patentino per l’utilizzo del carello elevatore in corso di validità;

Esperienza nella movimentazione manuale dei carichi (transpallet/carrello elevatore);

Flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;

Forte spirito di squadra.

I compiti assegnati alla figura saranno quelli di imballaggio, movimentazione, ricezione e scarico merci in ingresso con verifica dei documenti di trasporto. E ancora sistemazione e stoccaggio merce in magazzino e preparazione degli ordini in uscita. Si offre contratto Part-Time e si chiede disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Lavoro Mediaworld Catania: le figure ricercate

Per quanto riguarda l’area di Catania, le posizioni aperte sono due. La prima riguarda il punto vendita di Etnapolis, dove anche in questo caso si è alla ricerca di un addetto al magazzino con patentino carrello elevatore. La seconda è invece indirizzata all’area dell’aeroporto della città etnea, ma la figura ricercata resta sempre la stessa: addetto al magazzino con patentino carrello elevatore.

Le caratteristiche ideali del candidato sono uguali a quelle sopra elencate, trattandosi dello stesso impiego in ambienti diversi. Per candidarsi, si consiglia di recarsi sulla sito web dell’azienda e ricercare la posizione alla quale si è interessati.