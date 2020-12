Sicilia, bando per osservatori esterni Invalsi 2020/21: come fare domanda

Tra i concorsi in Sicilia, risulta pubblicato un bando per la ricerca di osservatori eterni per le prove INVALSI 2020/21. Ecco tutte le info su come fare domanda.

È stato indetto un bando per la ricerca di osservatori esterni per le rilevazioni del sistema nazionale di valutazione relative all’a.s 2020/2021 nelle classi campione della scuola primaria (II e V), nelle classi campione delle scuole secondarie di primo grado (III) e nelle classi campione di istruzione secondaria di secondo grado (II e V).

Come presentare la domanda

Le domande potranno essere inviate entro le 23:59 del giorno 14 dicembre 2020 all’indirizzo email osservatoriesterni.sicilia@gmail.com con oggetto “Cognome, nome Osservatori INVALSI 2020/2021”.

Copia scansionata e firmata di un documento di identità valido;

Copia scansionata e firmata di un Copia compilata e firmata (in formato pdf) del modello di domanda;

Copia compilata e firmata (in formato pdf) dell’Autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato: per i docenti va rilasciata dal dirigente scolastico; i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici devono richiedere l’autorizzazione all’USR, come previsto dal comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/01).

L’Ufficio Scolastico Regionale si riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati, ferma restando la responsabilità penale derivante dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00.