Lotteria degli scontrini, vincite fino a 5 milioni: ecco come

Lotteria degli scontrini mettere a disposizione un montepremi pari a 5 milioni di euro, con premi ogni settimana. Ecco quando inizia ufficialmente e come partecipare.

Da pochi giorni è iniziata la lotteria degli scontrini, un’iniziativa del governo che mette in palio fino a 5 milioni di euro. I premi vengono assegnati in tutta Italia ogni settimana, ma premi di importo maggiore vengono assegnati su una base mensile e, infine, annuale. Vediamo come funziona nel dettaglio.

I premi della lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini dispone di due tipi di premi, con estrazioni “ordinarie” e “zerocontanti” (che, come suggerisce il nome, sono premi dedicati a chi paga con carta). Le estrazioni ordinarie premiano solo i consumatori e sono così suddivisi:

sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, invece, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l'esercente, ogni mese;

un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l'esercente, ogni anno.

Si ricorda che i vincitori della lotteria degli scontrini avranno 90 giorni per reclamarli dalla data di comunicazione della vincita, trascorsi i quali decadranno in favore di ulteriori premi annuali da stabilire con atto del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La riscossione dei premi avverrà tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, via bonifico o assegno circolare non trasferibile. La notizia formale di vincita viene data dall’Agenzia tramite PEC, raccomandata A/R e, se indicato un recapito telefonico, tramite SMS.

Lotteria degli scontrini: quando inizia e come partecipare

Con un comunicato inviato in data 30 novembre, l’Agenzia dogane e monopoli ha annunciato che l’inizio della lotteria degli scontrini è posticipato all’1 gennaio 2021. Nella sezione “PARTECIPA ORA”, attiva a partire dal 1° dicembre 2020 nell’area pubblica del portale, è possibile generare il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

Per partecipare, basta digitare il codice fiscale nella sezione apposita, memorizzare il codice e mostrarlo all’esercente, che, tramite il registratore di cassa automatico e la lotteria degli scontrini acquista nuovi vantaggi per la propria attività, oltre a fidelizzare maggiormente i clienti.