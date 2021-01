Lotteria degli scontrini dall’1 febbraio: come partecipare

Lotteria degli scontrini al via da febbraio: in palio diversi premi per le estrazioni settimanali, mensili e annuali. Ecco come funziona e come partecipare.

La lotteria degli scontrini partirà dal primo febbraio, iniziativa introdotta per volontà del Governo così da incentivare gli acquisti senza fare ricorso al denaro contante. La prima estrazione verrà effettuata il prossimo 12 marzo 2021.

Lotteria degli scontrini: come funziona

A partire da febbraio, avrà inizio la lotteria degli scontrini; inizieranno dunque a essere creati degli abbinamenti tra il codice della lotteria e lo scontrino rilasciato dagli esercenti in negozio.

Da parte loro, gli esercenti e i commerciali sono tenuti a verificare il proprio registratore telematico funzioni correttamente, garantendo la corretta trasmissione dei dati e l’abbinamento del codice per la lotteria. Dovranno inoltre spiegare chiaramente ai clienti possibilità e modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Come partecipare

Per poter partecipare alla lotteria – bisogna ricordare – è requisito fondamentale aver effettuato dei pagamenti con moneta elettronica, tramite carte o app di pagamento.

Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia, che abbiano effettuato almeno un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro e che si siano registrati sul sito dell’iniziativa. Infatti, per poter prendere parte all’estrazione è necessario effettuare la registrazione sul portale ufficiale lotteriadegliscontrini.gov.it.

La registrazione è necessaria, poiché attraverso questa si otterrà il codice lotteria da stampare e mostrare all’esercente per ogni acquisto effettuato.

In questa prima fase della lotteria non rientrano gli acquisti documentati attraverso fatture elettroniche e quelli i cui dati siano stati inviati al sistema Tessera Sanitaria. La limitazione riguarda quindi gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari. Esclusi anche gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non rientrano nel regolamento nemmeno gli acquisti destinati ad andare in detrazione e deduzione fiscale.

Le estrazioni

Le estrazioni per la lotteria degli scontrini saranno settimanali, mensili ed annuali.

Ogni scontrino genera un determinato numero di biglietti: un biglietto per ogni euro speso, con l’arrotondamento sui decimali: se l’importo è superiore a un euro, l’eventuale cifra maggiore di 49 centesimi produrrà un ulteriore biglietto virtuale.

Ciascun cittadino potrà essere in possesso di un massimo di mille biglietti per importi pari o superiori a mille euro. L’abbinamento tra codice lotteria e scontrino viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’esercente, per cui non è obbligatorio conservarlo.

Premi in palio

Le estrazioni, a seconda che siano settimanali, mensili o annuali mettono in palio diversi premi:

estrazioni settimanali : quindici premi da 25 mila euro ciascuno per il consumatore; 15 premi da 5 mila euro ciascuno per l’esercente;

: quindici premi da 25 mila euro ciascuno per il consumatore; 15 premi da 5 mila euro ciascuno per l’esercente; estrazioni mensili : dieci premi di 100 mila euro ciascuno per il consumatore; dieci premi di 20 mila euro ciascuno per l’esercente;

: dieci premi di 100 mila euro ciascuno per il consumatore; dieci premi di 20 mila euro ciascuno per l’esercente; estrazioni annuali: un premio da cinque milioni di euro per il consumatore e un premio di un milione di euro per l’esercente ogni anno.

Le vincite verranno comunicate tramite sms, e-mail o messaggio istantaneo. In ogni caso arriverà anche una comunicazione formale tramite posta certificata. Bisognerà reclamare la vincita entro 90 giorni dalla notifica.