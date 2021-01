Lotteria degli scontrini alle porte: come pagare con bancomat e vincere

Lotteria degli Scontrini: in arrivo la nuova iniziativa del governo per combattere l'evasione fiscale, e non solo. I dettagli.

Con la “Lotteria degli scontrini” continua il lavoro del governo italiano per spingere la popolazione ad utilizzare pagamenti elettronici, come le carte di credito. Dopo l’esperienza del Cashback di dicembre 2020, arriva un’altra attività per convincere gli italiani ad abbandonare l’uso dei contanti. Per l’esecutivo, infatti, sembra il miglior modo per combattere e prevenire l’evasione fiscale, proponendo queste iniziative.

Tuttavia, non basterebbe il rimborso pari al 10% di quanto speso. Il primo giorno di febbraio, prenderà avvio una vera e propria lotteria con estrazioni settimanali e mensili di premi. Aderire è gratis e non implica nessun costo extra. La prima estrazione si terrà il 12 febbraio.

Come partecipare?

Per poter partecipare bisognerà registrarsi sull’apposito sito della “Lotteria degli scontrini”. In seguito verrà generato un codice personale costituito da 8 cifre e codice a barre. Il codice non è scambiabile e va conservato e stampato. Si consiglia di appuntarlo su carta o su smartphone, onde evitare che venga accidentalmente perso.

Alla fine della registrazione, occorrerà semplicemente cliccare sul banner “Partecipa ora” e inserire il proprio codice rilasciato. Ogni volta che si procederà con gli acquisti, al pagamento in cassa bisognerà esibire il proprio codice e il negoziante lo scannerizzerà con il lettore ottico. Non è necessario conservare gli scontrini, perché al momento della lettura del codice in fase di acquisto, il sistema genererà automaticamente dei biglietti virtuali. Il calendario delle estrazioni è facilmente consultabile dal sito stesso dell’iniziativa.

Biglietti virtuali e premi

Per ogni euro speso verrà emesso un biglietto e si arrotonderà per eccesso se la cifra decimale supererà i 49 centesimi. Ad esempio, se si spende 1,50, si avrà diritto automaticamente a due biglietti per la “Lotteria degli Scontrini”. Più sarà alta la spesa e più biglietti verranno emessi. Il tetto massimo di biglietti è di 1.000, per una spesa pari a 1.000 euro.

Le estrazioni sono divise in settimanali, mensili ed annuali. Quelle settimanali di tipo ordinario prevedono la vincita di sette premi da 5.000 euro ciascuno. Con le estrazioni settimanali “zerocontanti” ci sono in palio 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e altri 15 da 15.000 euro per gli esercenti. Le estrazioni mensili “ordinarie” prevedono 3 premi da 30.000 euro ciascuno, le mensili “zerocontanti”, invece, 10 premi per 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 per gli esercenti. Con l’estrazione ordinaria annuale si potrà vincere un unico premio da 1.000.000 di euro, con quella “zerocontanti” 5.000.000 per il consumatore e 1.000.000 per l’esercente.