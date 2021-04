Lotteria degli Scontrini, oggi seconda estrazione: i premi

Si svolgerà oggi la seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini. I codici vincenti saranno comunicati sulla pagina Twitter dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Lotteria degli Scontrini è il concorso a premi ideato dal Governo per incentivare l’uso di pagamenti elettronici e scoraggiare, di conseguenza, l’utilizzo del contante. Si svolgerà oggi la seconda estrazione, che porterà nelle casse di dieci fortunati premi da 100 mila euro, ma non solo.

La Lotteria degli Scontrini, infatti, non premia soltanto i consumatori, bensì anche gli esercenti, dieci dei quali potrebbero vincere oggi premi da 20mila euro.

Aumentano i partecipanti

I biglietti emessi questo mese, pari a 685 milioni, sono aumentati del 33% rispetto a quelli della prima estrazione, segno che l’iniziativa sta sempre più coinvolgendo i consumatori italiani. Sono stati, infatti, circa 22 milioni gli scontrini elettronici emessi dall’1 al 31 marzo 2021. Pertanto, le possibilità di vincita per i partecipanti si aggirerebbero intorno all’una su 68 milioni per ciascun biglietto accumulato.

Come funziona l’estrazione

L’estrazione dei biglietti vincenti alla Lotteria degli Scontrini si volgerà oggi presso il campus di Sogei, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria. I codici vincenti saranno resi noti alle ore 13.00 in anteprima nazionale sul canale Twitter ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sempre più estrazioni

Momentaneamente la Lotteria degli Scontrini si svolge solo su base mensile, ma a partire dal prossimo giugno si potrà partecipare a estrazioni settimanali, durante le quali si metteranno in palio premi da 25mila euro ciascuno.

La prima estrazione settimanale avrà luogo il 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è prevista per l’inizio del 2022, quando verrà estratto il maxi premio di 5 milioni di euro per uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre 2021.

La Lotteria degli Scontrini, come già detto, non premia, tuttavia, soltanto i consumatori, bensì anche gli esercenti. ogni mese, quindi, dieci esercenti possono vincere 10 mila euro, mentre, per quanto riguarda le estrazioni settimanali, esse ammonteranno a 15 premi da 5 mila euro. L’estrazione annuale del 2022, infine, potrebbe portare nelle tasche di un esercente un premio da un milione di euro.