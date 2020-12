Cashless Italia, come funziona il piano per i rimborsi

Cashless Italia: il piano dell'esecutivo mira a digitalizzare il Paese incentivando gli acquisti con carta o app pagante.

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato, in conferenza stampa, il piano Cashless Italia: per sostenere le attività commerciali in grande difficoltà ci sarà un extra cashback di Natale.

Fino al 31 dicembre, inoltre, ci sarà un rimborso del 10% per tutte le spese effettuate con l’uso di carte o app. Saranno rimborsabili fino a 150 euro a persona, non a famiglia: dunque il rimborso sarà cumulabile all’interno del nucleo familiare.

Il piano Cashless Italia, messo a punto dall’esecutivo, mira ad incoraggiare l’utilizzo del saldo virtuale, attraverso carte di credito, debito o app di pagamento. Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno attraverso un sistema modernizzato, digitale, veloce e trasparente. L’obiettivo dell’esecutivo è proprio quello di svecchiare il Paese, ancora saldamente legato al contante, attraverso l’iniziativa Cashless che cade esattamente nel periodo natalizio.

Cashless Italia: come ottenere i rimborsi

Con l’iniziativa Extra Cashback di Natale, dall’8 dicembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire del rimborso: sono sufficienti soltanto 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del nuovo anno.

Come riportato nell’apposita sezione del sito del Governo, attraverso l’iniziativa Cashless sarà possibile ottenere il rimborso per gli acquisti svolti in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti.

Non è previsto un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l’anno. Ogni 6 mesi, se si effettuano un minimo di 50 pagamenti, si riceverà il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 Euro. L’iniziativa non è valida per lo shop online.

Per usufruire del servizio è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID o la Carta d’Identità elettronica (CIE) dell’app IO.