Nuovo Cashback in arrivo: ecco come funziona il rimborso da parte dello Stato su tutte le spese effettuate pagando tramite carta.

Addio a scontrini e a ricevute da conservare per le detrazioni nella dichiarazione dei redditi: è in arrivo in cashback fiscale. L’obiettivo è quello di snellire i rimborsi per le spese sostenute nell’ambito delle detrazioni spettanti.

Nuovo CashBack fiscale

Il Governo sta mettendo a punto il nuovo Cashback da inserire nella delega fiscale, dopo la sospensione decisa dal Governo Draghi per dirottare risorse sull’emergenza Covid. Tuttavia, la legge dovrebbe essere approvata a giugno e si stanno già delineando i contorni della misura che punta a semplificare le detrazioni e a rimborsare nell’immediato i cittadini senza dover aspettare la dichiarazione dei redditi. Ad esempio, chi avrà sostenuto la spesa per una visita medica potrà ottenere subito 19% della somma pagata.

La sperimentazione del nuovo cashback potrebbe partire proprio dalle spese mediche per poi essere successivamente allargata a tutte le altre detrazioni. “In questo modo – spiega la viceministra dell’economia, Laura Castelli – i contribuenti avranno davvero il diritto a ottenere quello che gli spetta in maniera semplice. E poi è un modo per continuare a utilizzare quello che abbiamo costruito sul piano digitale sul Fisco”.

Rimborsi immediati sul conto corrente

Considerando che al momento si tratta solo di ipotesi, le certezze arriveranno solo in seguito con i decreti attuativi. Al momento, si può solo dire che il nuovo cashback funzionerà con il bancomat o con altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili.

Le detrazioni mediche (medicine, analisi, visite, cure, assistenza) e altri sconti fiscali arriveranno sul conto corrente del contribuente notificate attraverso la app Io e non più attraverso la presentazione della documentazione in dichiarazione. Il rimborso sarà quasi contestuale al pagamento. L’accredito sarà immediato e arriverà direttamente sul contro corrente indicato dai cittadini.

Come funzionerà il nuovo cashback

Secondo alcune ipotesi, in fase di acquisto, ad esempio in farmacia si dovrà dire “Voglio il cashback e non la detrazione fiscale”, comunicando un codice che andrà riportato sia nel mezzo di pagamento che nello scontrino telematico/fattura elettronica. Successivamente sarà il venditore al momento di comunicare all’anagrafe tributaria la spesa sostenuta dal contribuente, ad indicare la volontà di quest’ultimo di fruire subito del cashback e avere il rimborso immediato.