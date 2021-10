Supercashback, in arrivo i pagamenti di novembre

Pagamenti supercashback, quando arriveranno? Questi accrediti potrebbero partire già dal prossimo mese. Ecco le ultime notizie.

Pagamenti supercashback in arrivo. Dal primo luglio, la misura del Cashback è stata sospesa fino a gennaio 2022. Tuttavia, milioni di italiani ancora devono ricevere il pagamento del supercashback cioè il bonus extra da 1.500 euro destinato ai 100.000 partecipanti che da gennaio a giugno hanno generato il maggior numero di transazioni. I pagamenti supercashback sono slittati di qualche mese ma ecco quando dovrebbe arrivare il bonifico.

Pagamenti supercashback: c’è una data

La stessa app IO, principale punto di riferimento dell’iniziativa, ha comunicato che il bonifico arriverà sul conto corrente entro il 30 novembre 2021, all’IBAN indicato.

Sul sito, infatti, si legge: “Se hai diritto, riceverai il pagamento relativo al primo semestre del 2021 (quindi per le transazioni effettuate dall’1 gennaio al 30 giugno 2021) entro il 30 novembre 2021.“

I cittadini in questione, quindi, potrebbero ricevere i 1500 euro già nei primi giorni di Novembre. Ricordiamo che il supercashback è una misura aggiuntiva rispetto al cashback “tradizionale”. Esso, infatti, prevede il pagamento di ulteriori 1.500 euro per i primi 100.000 utenti registrati che abbiano effettuato nel corso del semestre il numero più alto di operazioni tramite bancomat e carta di credito.

I pagamenti del cashback “tradizionale”

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti relativi al cashback “tradizionale”, sembra non ci siano stati ritardi. Entro il 31 agosto, infatti, tutti gli italiani che erano iscritti al programma e che hanno totalizzato almeno 50 transazioni necessarie hanno iniziato a ricevere il rimborso sul proprio IBAN. I bonifici effettuati sono stati ben 6.041.945 i milioni, per un totale di circa 893 milioni di euro.

Alcuni ritardi si sono avuti soltanto per quegli utenti che hanno inserito in ritardo il proprio IBAN o si sono dimenticati di fornirlo.

Il cashback ritornerà?

Secondo le ultime notizie, il programma cashback potrebbe ritornare a partire dal 2022. Il programma per incentivare gli acquisti tramite carta potrebbe ritornare, probabilmente con una regolamentazione differente, già a partire da gennaio.

Tuttavia, non si ha ancora nessuna notizia certa da parte del governo.