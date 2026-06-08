Tra l’8 e il 13 giugno è prevista una settimana particolarmente critica sul fronte dei trasporti e dei servizi, con scioperi distribuiti quasi ogni giorno. A incrociare le braccia saranno diversi settori, dal trasporto pubblico locale al comparto ferroviario, fino ad arrivare alla pubblica amministrazione, con possibili disagi diffusi su tutto il territorio. A Catania si inizierà oggi, con lp sciopero del trasporto pubblico AMTS. Stesso sciopero anche a Messina, dalle 16 fino a Mezzanotte.

Gli scioperi annunciati in Sicilia

Tra il 9 e il 10 giugno sono previste ulteriori giornate di possibili disagi legati a diversi scioperi. Martedì si fermeranno per l’intera giornata i dipendenti di Elior, azienda che gestisce la ristorazione a bordo dei treni, mentre a Palermo e Caltanissetta è in programma lo sciopero dei collaboratori a contratto del Cefpas.

La giornata più critica sarà però giovedì, quando è attesa una grande mobilitazione nazionale del settore ferroviario. Secondo quanto indicato dalla Commissione di garanzia, lo stop durerà 8 ore, dalle 9 alle 17, con possibili ripercussioni su treni regionali, a lunga percorrenza e alta velocità, inclusi i servizi di Trenitalia, Trenord e Italo. Nella stessa giornata sono previste anche ulteriori agitazioni: il trasporto merci su rotaia si fermerà dalle 6 alle 14, sempre in Sicilia è annunciato lo sciopero del personale Fs Security.

Gli scioperi nazionali previsti

Il 12 giugno sono previsti diversi scioperi nazionali che coinvolgeranno vari settori della pubblica amministrazione. In tutta Italia si fermeranno per l’intera giornata gli agenti della polizia locale. Stop anche per i lavoratori delle società appaltatrici della PA (escluso il settore trasporti), per l’intero turno. Nella stessa giornata è in programma anche uno sciopero nel settore del trasporto aereo, che anticipa una più ampia mobilitazione prevista per il 13 giugno. Il 12, dalle 11 alle 15, si fermeranno i dipendenti di Airest, Lagardère e LS Travel. Inoltre, a Messina sciopereranno i dipendenti di BluJet (trasporto marittimo).

Il 13 giugno sarà invece una giornata particolarmente critica per il trasporto aereo, con scioperi che coinvolgeranno il personale di EasyJet (6-24), Sky Services a Milano (12-16), Sogaer a Cagliari (6-24) ed Enav a Verona (6-24). Sempre il 13 giugno inizierà inoltre lo sciopero degli scrutini nelle scuole superiori, una mobilitazione di un’ora che proseguirà anche nella settimana successiva.