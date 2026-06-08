Le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno indetto per oggi a Catania uno sciopero di quattro ore, dalle 12:00 alle 16:00, che interesserà tutti i dipendenti di Amts. I sindacati hanno spiegato che il provvedimento si è reso inevitabile.

La nota ufficiale di sciopero

“A seguito del perdurare delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali e dalla mancanza di risposte concrete da parte dell’Amts su temi fondamentali per i lavoratori e per il futuro dell’organizzazione aziendale”. Tra le principali problematiche evidenziate vi sono: “ l’assenza di relazioni industriali efficaci, la mancanza di una chiara visione di sviluppo aziendale e dell’organizzazione dell’officina, le criticità relative alla turnazione del settore movimento e le numerose questioni ancora aperte riguardanti gli ausiliari del traffico e il settore rimozione. A ciò– proseguono– si aggiunge una situazione di generale disorganizzazione che interessa tutti i comparti aziendali e l’assenza di un confronto sul premio di risultato, nonostante i sindacati abbiano avanzato da mesi proposte concrete e costruttive e i risultati economici dell’azienda evidenzino bilanci chiusi in attivo. Lo sciopero rappresenta una scelta obbligata di fronte al perdurante silenzio dei vertici di Amts – dichiarano all’unisono i segretari delle sigle sindacali – Da tempo chiediamo un confronto serio e responsabile sulle questioni che riguardano il lavoro, l’organizzazione dei servizi e la valorizzazione del personale, ma continuiamo a registrare un’assenza di risposte e di progettualità. I lavoratori non possono essere chiamati ogni giorno a garantire servizi essenziali senza il necessario riconoscimento professionale e senza una visione chiara per il futuro dell’azienda”.