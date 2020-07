Concerti Sicilia 2020, tornano i live: tutti gli eventi in programma

L'estate 2020 segna il ritorno dei concerti live anche per la Sicilia. A lungo attesi durante questi durissimi mesi, finalmente se ne hanno le date.

Seppur effettivamente ci si trovi in estate, la Summer 2020 è vista quasi come una nuova primavera. Torna la vita, ritornano le attività a lungo messe da parte durante i mesi d’emergenza sanitaria. Torna, infine, anche la musica live. Sono molti i concerti in programma, tra il Teatro Antico di Taormina, l’Anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea e la Villa Bellini di Catania.

Per quanto riguarda il Teatro Antico di Taormina, momentaneamente si ha solamente la certezza di due concerti, destinati però ad aumentare. Il primo sarà quello del vincitore di Sanremo 2020 Diodato in programma il prossimo 5 agosto, subito dopo il suo intervento all’Indiegeno Fest. Il 29 agosto sarà invece la volta del cantautore Daniele Silvestri.

Per l’Anfiteatro Falcone – Borsellino di Zafferana Etnea sono programmati ben 5 eventi live. A dare il via, il prossimo 12 agosto, sarà Vinicio Capossela. Verrà seguito, il giorno successivo, da Lello Analfino & Tinturia. Il 16 agosto sarà la volta di Marco Masini, il 18 invece di Alice, che canta Battiato. La fine del mese è invece dedicata a Max Gazzé, che si esibirà giorno 23 agosto.

La Villa Bellini di Catania vedrà due dei suoi tre eventi live programmati più tardi rispetto a quelli sopracitati. Infatti, se il 10 agosto il palco sarà calcato da Massimo Ranieri, si dovrà poi aspettare la metà di settembre per un nuovo evento live. A settembre sono previsti due concerti: il 18, quello di Mario Venuti, mentre il 26 quello di Colapesce Dimartino. La lista, sicuramente, andrà allungandosi: l’estate 2020 è appena cominciata, nuovi eventi sono destinati ad arrivare.

IN AGGIORNAMENTO