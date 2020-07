Max Gazzè in concerto in Sicilia: annunciata nuova data estiva

Max Gazzè torna in concerto in Sicilia quest'estate: il cantante con radici sicule tornerà nel Catanese per l'unica tappa isolana del tour estivo.

Ricominciano i concerti dei grandi artisti italiani che, viste le condizioni, scelgono i grandi spazi aperti per accogliere il pubblico in una serata di svago e divertimento musicale. È il caso di Max Gazzè, che si esibirà presso l’Anfiteatro Falcone e Borsellino, a Zafferana Etnea (Ct), il prossimo 23 agosto.

Il cantante, in concerto con il tour #scendoinpalco, ha appena aggiunto tre nuove tappe musicali, tra cui quella del comune etneo. Infatti, il grande anfiteatro appena fuori la città, ha già ospitato concerti di musicisti italiani di una certa fama, come Francesco Gabbani. Lo spazio aperto sembra essere il luogo ideale per i concerti che si svolgeranno durante queste vacanze estive.

Per quanto riguarda il concerto di Max Gazzè, le prevendite saranno presto disponibili e la data è stata programmata, ma l’Anfiteatro risulta essere tuttora inattivo e non si conoscono ancora le misure di sicurezza che verranno garantite durante la manifestazione. Sicuramente, il numero degli spettatori dovrebbe essere inferiore rispetto alla norma.