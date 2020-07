Diodato duplica i live in Sicilia: l’annuncio a sorpresa della seconda data

Diodato live in Sicilia: il cantautore vincitore del Festival di Sanremo 2020 torna annuncia una seconda data a sorpresa nell'Isola per questa estate.

“Questa estate porta un’altra sorpresa”. Con queste parole, il cantautore Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, annuncia un secondo concerto live in Sicilia. Era lo scorso 8 giugno quando aveva annunciato un mini tour, organizzato in base alle direttive per la gestione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso: tra queste date era inclusa Tindari, in occasione dell’Indiegeno Fest, il prossimo 4 agosto.

Nelle scorse ore, il cantante ha annunciato un’ulteriore sorpresa. Infatti, il giorno successivo, il prossimo 5 agosto 2020, Diodato si esibirà nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina; l’esibizione inaugurerà la rassegna Sotto il Vulcano, che dal 1999 organizza spettacoli dal vivo per valorizzare i territori tra Taormina e l’Etna.

I posti, naturalmente, saranno disposti in base alle regole di distanziamento e sicurezza imposte per i grandi eventi. Nonostante ciò, sarà incredibile poter vedere il vincitore di Sanremo esibirsi in uno scenario grandioso come quello del Teatro Antico; i fan, del resto, sono ancora memori del commovente contributo per l’Eurovision 2020 in solitaria all’Arena di Verona, apprezzatissimo dentro e fuori l’Italia.

I biglietti per il concerto di Diodato a Taormina sono già disponibili sulla pagina dedicata del sito TicketOne.