Eurovision 2020: Diodato canta nell’Arena di Verona deserta

L'Eurovision Song Contest sarà sostituito dallo show "Europe Shine a Light". Diodato si esibirà con la sua "Fai rumore" da una deserta Arena di Verona.

In questi giorni si sarebbe dovuta svolgere l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest e Diodato, vincitore del festival di Sanremo con il brano Fai rumore, avrebbe dovuto rappresentare il nostro Paese. Ma quest’anno, per la prima volta nella sua storia dal 1956, una delle manifestazioni canore più importanti a livello mondiale non ci sarà. La musica, però, non si ferma: l’Eurovision sarà, infatti, sostituito dallo show “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”.

L’evento, non competitivo, avrà come protagonisti i 41 artisti che avrebbero dovuto prendere parte alla manifestazione che si esibiranno, ognuno dal proprio Paese, con il proprio brano.

Il 2020 di Diodato

Diodato ha scelto di esibirsi nella suggestiva cornice dell’arena di Verona. L’emozione del momento sarà amplificata dal fatto che il cantautore tarantino si esibirà in un’arena completamente vuota, con il tricolore a fare da sfondo.

Il 2020 è stato un anno di grandi successi per Diodato. Dopo la vittoria al festival di Sanremo, il cantautore, infatti, ha vinto anche il David di Donatello nella categoria “Miglior canzone originale”, per il brano Che vita meravigliosa contenuta nel film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. La partecipazione all’Eurovision 2020 sarebbe stata, quindi, la ciliegina sulla torta per il cantautore, il quale, però, dichiara non essere rammaricato per la cancellazione dell’Eurovision Song Contest: “Non riesco a vedere il lato negativo, per mia indole. Pensavo di aver raggiunto il picco emotivo al festival – ha affermato l’artista –, ma poi la canzone, in questo periodo di pandemia, è stata cantata dai balconi, ha preso ancora più forza e significato, ed è diventato una sorta di inno di liberazione”.

Eurovision 2020: quando sarà trasmesso

Lo show andrà in onda sabato 16 maggio, giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la finale dell’Eurovision, e sarà possibile vederlo su Rai 1, Rai Play, Rai 4, Radio 2 e sul canale You Tube dell’Eurovision. Si comincerà alle ore 20:35 con l’anteprima e alle 21:00 si partirà con lo spettacolo.