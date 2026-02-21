Il countdown per il Festival di Sanremo 2026 è ormai agli sgoccioli e, come ogni anno, la febbre del FantaSanremo travolge l’Italia intera.

Tra una previsione sui favoriti e la scelta del capitano della propria squadra, torna ufficialmente “FantaLiveUniCT“, la lega di LiveUniCT, pronta a mettere alla prova l’intuito e la fortuna della Redazione e dei lettori.

La competizione, diventata un appuntamento fisso per la community di LiveUniCT da diversi anni, promette scintille tra nuove regole del fantasy game e cantanti in gara.

Il regolamento del FantaSanreïmo 2026

Il meccanismo di base resta sempre lo stesso, con le regole simili all’altrettanto noto gioco del Fantacalcio.

Ogni fantallenatore ha a disposizione un budget di 100 Baudi per comporre la propria squadra con non più 5, ma ben 7 artisti in gara, tra i quali dovrà essere nominato un capitano e 2 riserve che non prenderanno punti in quanto “in panchina”.

Va ricordato che la scelta del capitano è particolarmente strategica, poiché i suoi bonus e malus verranno raddoppiati nell’ultima serata, rendendola spesso decisiva per la classifica finale.

Bonus e malus: di cosa si tratta

Per vincere al FantaSanremo è necessaria molto più della semplice conoscenza musicale. Bisogna infatti giocare di strategia pensando anche ai bonus e ai malus.

Oltre ai classici bonus per il piazzamento e i malus per le “gaffes”, sono previsti punti anche per le interazioni social e i “batti cinque” con il pubblico.

Infine, è fondamentale anche gestire la squadra durante la settimana del Festival, sostituendo i membri in base alle esibizioni del giorno e al rendimento nelle serate precedenti.

FantaLiveUniCT 2026: come iscriversi

Partecipare alla Lega LiveUniCT 2026 è semplicissimo. Basta collegarsi al sito ufficiale del FantaSanremo o scaricare l’app, effettuare l’accesso o registrarsi e creare la propria squadra entro il limite fissato: lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 23:59 (salvo proroghe).

Una volta formata la squadra, basterà cercare la lega “FantaLiveUniCT 2026” nella sezione Leghe e iscrivere la propria squadra per iniziare la scalata verso il podio.