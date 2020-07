Colapesce e Dimartino live a Catania: concerto a Villa Bellini

I cantautori siciliani Colapesce e Dimartino arrivano in concerto a Catania. A Villa Bellini presenteranno il loro nuovo album, intitolato "I Mortali".

Colapesce e Dimartino, cantautori siciliani di livello del panorama musicale italiano, arrivano in concerto a Catania. Il tour per la presentazione del disco, intitolato “I Mortali” e che porta la firma di entrambi, era previsto per la primavera del 2020. L’emergenza sanitaria dei mesi scorsi ne ha tuttavia impedito la realizzazione.

Nonostante abbiano dovuto riarrangiare lo spettacolo, inizialmente pensato per il teatro, i due artisti hanno deciso comunque di far sentire dal vivo il nuovo album, che sta ricevendo un grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica.

In Sicilia, al momento, è prevista una sola data a Catania. Il concerto si terrà il 26 settembre alla Villa Bellini. Le prevendite dei biglietti sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

