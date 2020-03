I vetri utilizzati per gli obiettivi delle macchine fotografiche o per le lenti degli occhiali sono diversi da quelli con cui vengono realizzati i parabrezza delle auto. Differiscono per trasparenza e anche per modalità di rottura (il primo si frantuma e dà origine a grandi schegge, mentre il secondo si infrange in mille pezzi). Da […]

Come può aiutarci la matematica a capire il modo in cui l’epidemia si diffonde?Lo spiega il prof. Roberto Giambò agli studenti dell’Università di Camerino