Il fascino della neve e l’accoglienza dei borghi italiani dominano le scelte degli innamorati per il 2026. Secondo l’analisi di Holidu, il portale di prenotazione di case vacanza, l’Italia resta la meta preferita con un netto distacco: 26 delle prime 30 destinazioni sono nazionali, lasciando alle mete estere (Parigi, Barcellona, Monginevro e Londra) solo quattro slot in classifica.

La Top 10 delle destinazioni

In vetta troviamo Roccaraso, che si conferma la regina del momento, seguita da Livigno, protagonista anche grazie ai grandi eventi sportivi della stagione. Roma conquista il gradino più basso del podio, guidando il gruppo delle città d’arte.

Analisi regionale: Sicilia e Trentino protagoniste

La Sicilia è la regione più presente in classifica con ben 5 località (Linguaglossa, Milo, Catania, Nicolosi e Palermo), offrendo un mix unico di natura e gastronomia. Seguono a ruota il Trentino-Alto Adige (4 località) e il Veneto (3 località), confermando il forte richiamo del turismo invernale d’eccellenza.

I Costi del Weekend: dove si spende di più?

Il budget per una fuga romantica varia drasticamente in base alla meta scelta. Le località sciistiche d’élite si confermano le più onerose, mentre il Sud Italia offre le soluzioni più accessibili.

Le più care: cortina d’ampezzo guida la classifica del lusso con una media di 636 € a notte, seguita da Livigno (524 €) e Ortisei (456 €).

Le più economiche: per chi cerca il risparmio senza rinunciare al fascino, la Sicilia è la scelta ideale: Catania è la più economica della top 30 con soli 93 € a notte, seguita da Milo (109 €) e Palermo (111 €).

Curiosità: le città d’arte e l’estero

Nonostante il dominio della montagna, le città simbolo del romanticismo tengono botta: Parigi è l’unica meta straniera in top 10 (5ª posizione), mentre Venezia e Firenze si piazzano rispettivamente al sesto e settimo posto. Milano, in ottava posizione, beneficia della grande attenzione mediatica e sportiva di questo periodo.