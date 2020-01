Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi e quelli in programma

Gli ultimi concorsi pubblici 2020 già pubblicati e i prossimi in programma: tutte le info al riguardo tra requisiti, scadenze e posti previsti.

Concorsi pubblici 2020

Il lavoro nel settore statale è da sempre molto ambito. Le caratteristiche principali, ovvero il lavoro a tempo indeterminato e lo stipendio medio-alto, rendono molto appetibile questo tipo di posizione. Vi si accede principalmente tramite i concorsi pubblici e nel 2020 ce n’è diversi già attivi, ma anche molti in programma. Vediamo le ultime novità al riguardo.

Concorsi pubblici 2020: insegnare italiano all’estero

In attesa che vengano finalmente pubblicati i bandi del concorso scuola, il Miur ha di recente attivato il concorso per assistenti di italiano all’estero 2020/2021. Il concorso recluterà giovani under 30 che assistano gli insegnanti di italiano in scuole europee per il prossimo anno scolastico.

Il bando prevede diversi requisiti. Tra questi, non aver superato il trentesimo anno d’età ed essere laureato. In particolare, la laurea richiesta è nel settore delle scienze umanistiche. Numerosi i titoli di studio accettabili, da filologia moderna ad antropologia culturale e psicologia, per cui si rimanda al bando per i dettagli. Inoltre, i requisiti includono degli esami nella lingua o letteratura del Paese estero nel quale si intende fare domanda di insegnamento.

Gli esami sono:

almeno 2 esami in Lingua, Letteratura o Linguistica del Paese straniero in cui si fa domanda, sostenuti tra triennale e magistrale (si possono inserire fino a un massimo di 5 e indicati nella Tabella 2);

almeno 2 esami in Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati nella Tabella 3 presente nel bando e fino a un massimo di 5.

Questi i Paesi europei in cui si può inviare la domanda: Austria, Belgio (lingua francese), Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna. I candidati potranno scegliere solo un Paese in cui inviare la domanda e, nel caso in cui risultassero vincitori, firmeranno un contratto di 8 mesi con 12 ore settimanali. Quanto al compenso, ammonterà a quanto stabilito dal Paese ospitante. C’è tempo fino al 20 febbraio per fare domanda.

Concorsi pubblici: bando per assistenti parlamentari

Un altro dei concorsi pubblici attivi e in scadenza riguarda direttamente il cuore della Repubblica italiana: il parlamento. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio si trova un nuovo concorso per 30 assistenti parlamentari.

Un concorso particolarmente interessante, in quanto per partecipare basta il diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10. Successivamente, i candidati svolgeranno una serie di prove. La prima di esse consiste in un test preliminare di 50 domande, tempo di svolgimento: un’ora. La prova consiste in 20 quesiti logico-deduttivi, 20 critico-verbali e 10 di inglese livello B1.

Inoltre, il bando prevede una prova scritta, una prova orale e delle prove tecniche. Tra gli argomenti previsti dal bando, tra i quesiti ci saranno domande di storia (dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), ma anche su Costituzione e sicurezza sul lavoro.

I candidati potranno inviare la domanda, esclusivamente online, entro il 14 febbraio 2020, tramite la specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it.

Concorsi pubblici 2020: i bandi in programma

Oltre ai concorsi pubblici già menzionati e attivi, nel corso dell’anno ne verranno emanati numerosi altri. Tra i più attesi, soprattutto il Concorso Inps e i Concorsi Scuola. Inoltre, per i prossimi tre anni l’Agenzia delle Entrate bandirà ben 5 concorsi, per un totale di 2000 assunzioni. A breve, infine, uscirà anche il bando di concorso per Cancellieri Esperti, 2700 posti in tutta Italia con il solo diploma come requisito.

Per il 2020 però sono in programma anche altri concorsi pubblici. Uno di questi riguarda il Mibac, con un concorso per una posizione nell’Area II per ricoprire il ruolo di personale non dirigenziale. Inoltre, nel corso dell’anno verrà pubblicato anche un altro concorso alla Camera dei Deputati, rivolto a consiglieri, segretari, documentaristi e assistenti parlamentari.

Senza contare, infine, che nel 2020 sono già in programma numerosi concorsi pubblici nelle Forze Armate, alcuni dei quali verranno attivati tra poche settimane.