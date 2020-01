Concerti in Sicilia 2020: tutti gli eventi già in programma

Il 2020 sarà un anno pieno di concerti in Sicilia, dai Simple Minds a Tommaso Paradiso: il calendario aggiornato degli eventi musicali già in programma sull'Isola.

L’anno è iniziato da appena qualche settimana, ma gli appassionati di musica sanno che non è il caso di starsene con le mani in mano. Già dagli ultimi mesi dell’anno scorso è scattata la corsa ai biglietti dei grandi concerti in Sicilia. Il 2020, infatti, sarà un anno denso di grandi eventi musicali su tutta l’Isola, da Palermo a Catania, con ospiti di riguardo e musica di qualità. Vediamo, quindi, quali sono i grandi appuntamenti che ci aspettano quest’anno, con un calendario davvero fitto di eventi.

Gennaio

Gazzelle

PalaCatania, 24 gennaio

Febbraio

Negrita

Teatro Metropolitan Catania 4 febbraio

Teatro Impero Marsala 5 febbraio

Marzo

Modà

6-7 febbraio al PalaCatania

I Candelai a Palermo, il 15 marzo

I Candelai a Palermo, il 15 marzo Vibrazioni

Teatro Golden Palermo 17 marzo

Teatro Impero Marsala 18 marzo

Teatro Metropolitan Catania 19 marzo

Aprile

Massimo Ranieri

Teatro Metropolitan Catania 14 aprile

Teatro Impero Marsala 17 aprile

Teatro Tenda di Ragusa 18 aprile

Teatro Metropolitan Catania 24 aprile

Teatro Biondo di Palermo 28 aprile

Maggio

Marracash

PalaCatania 9 maggio

Giugno

Tiziano Ferro

Stadio San Filippo di Messina, 27 giugno

Luglio

Ultimo

Stadio San Filippo di Messina, 15 luglio

Teatro Antico di Taormina, 18 luglio

Agosto

Ben Harper

Teatro Antico di Taormina, 8 agosto

Settembre

Il Volo

Teatro Antico di Taormina, 4-5 settembre

Ottobre

Emma

PalaCatania, 20 ottobre

Novembre