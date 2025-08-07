Eventi Catania: L’estate 2025 a Catania si preannuncia ricca di musica, energia e appuntamenti imperdibili. Dai grandi nomi del pop italiano ai festival dedicati ai talenti emergenti, il calendario degli eventi Catania è un’esplosione di suoni e atmosfere uniche. Concerti, live all’aperto e serate tematiche animeranno la città e i suoi dintorni, trasformandoli in un vero palcoscenico a cielo aperto.



Eventi Catania, Tananai torna in Sicilia: live alla Villa Bellini

Tra gli eventi a Catania più attesi dell’estate 2025, impossibile non citare il ritorno di Tananai. Dopo il grande successo del tour “CalmoCobra Live 2024” – che ha registrato numerosi sold out nei palazzetti italiani – l’artista annuncia una nuova tournée estiva: “CalmoCobra Live – Estate 2025”.

In Sicilia, Tananai si esibirà in due tappe: l’8 agosto a Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino per il Dream Pop Fest, e il 9 agosto a Catania, all’Arena di Villa Bellini, nell’ambito della programmazione del Sotto il Vulcano Fest. L’evento è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania e il Catania Summer Fest. I biglietti sono già disponibili su puntoeacapo.uno e sui circuiti autorizzati.

Eventi Catania, Sincro in concerto a Piazza Scammacca: soul e funky anni d’oro

Gli appassionati di musica vintage non possono perdersi il concerto dei Sincro, in programma a Piazza Scammacca. Il trio formato da Carmelo Di Paola Seminara (batteria), Antonio Spina (chitarra e voce) e Pierluca Abramo (tastiere e cori), porta sul palco un sound travolgente: soul, funky, blues e rock che attraversano i decenni d’oro della musica.

Il loro repertorio spazia da Ray Charles a Otis Redding, passando per The Beatles, Chuck Berry e tanti altri artisti iconici. Il live è reso possibile grazie al supporto di TiVà Social Club e Red Bull Italia. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione del tavolo per vivere al meglio la serata.

Lavinaio Rock Fest 2025: giovani talenti e spirito indipendente

Il mese di agosto si anima anche sulle pendici dell’Etna con il Lavinaio Rock Fest 2025, un evento dedicato alla musica emergente organizzato con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio. Il palco delle Tre Piazzette di Lavinaio ospiterà sette band siciliane in una vera e propria sfida musicale a colpi di inediti e cover.

La band vincitrice avrà la possibilità di registrare gratuitamente un brano in studio e di pubblicarlo con l’etichetta SirDuke. L’intero evento sarà seguito da Radio Amore-Vukset, media partner ufficiale. A chiudere la serata, il djset rock firmato Elirock, per continuare a ballare sotto le stelle.