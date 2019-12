Musica, Ben Harper torna in Sicilia: concerto al Teatro Antico di Taormina

Atteso in estate il ritorno in Sicilia di Ben Harper, pluripremiato cantante e chitarrista statunitense.

Ben Harper, cantante e chitarrista statunitense pluripremiato ai Grammy Award, insieme alla sua storica band The Innocent Criminals, si esibirià sabato 8 Agosto presso il Teatro Antico di Taormina a distanza di ben otto anni dalla sua, finora, unica e sola esibizione nell’Isola.

Rolling Stone ha definito le canzoni di Ben Harper “gioielli unici e teneri del rock’n’roll”; mentre Billboard a proposito della sua musica ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae gli hanno permesso di debuttare nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World. Da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, affermandosi come uno dei musicisti più acclamati del panorama internazionale.

La band che lo accompagnerà sul palco e che ha già collaborato con l’artista in moltissime occasioni, i The Innocent Criminals, è composta dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 20 dicembre in tutti i punti autorizzati dei Circuiti Box Office Sicilia e Ticketone. I prezzi variano dai 50,00 euro per la Cavea Non Numerata, fino ai 110,00 euro per la Poltronissima VIP. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Organizzazione di Musica da Bere S.r.l. e la Fondazione Taormina Arte.